Kartik Aaryan annonce un nouveau projet avec ‘Brawl Stars India’, partage ‘Alag sa action’ avec une nouvelle vidéo ! | Buzz News

New Delhi : On dirait que Kartik Aaryan est prêt à se débarrasser de son avatar de héros romantique et sera vu dans un avatar « dur à cuire ». Eh bien, au moins sa dernière vidéo sur Instagram le suggère.

Après avoir taquiné ses fans, avec un post intrigant samedi, Kartik a enfin publié une nouvelle vidéo pour ses fans dimanche, dans laquelle l’acteur peut être vu dans un avatar inédit. Dans la vidéo, l’acteur de « Love Aaj Kal » peut être vu en train de se battre avec des hommes de main et également des armes à feu, ce qui est sûrement nouveau pour lui.

Se faisant appeler une star de la bagarre, l’acteur a publié la vidéo sur son compte Instagram et a écrit, « Ab Main bhi Brawl Star

Regardez-moi affronter l’univers Brawl !!

Dis-moi ce que tu penses ?

#AlagSaAction

#BrawlStars #BrawlStarsInde .. »

Annonçant son grand projet sur les réseaux sociaux, il a révélé qu’il ferait ses débuts dans « Brawl Stars India », un jeu multijoueur et battle royale conçu pour mobile.

Pour les non avertis, Brawl Stars est une arène de combat en ligne multijoueur et un jeu vidéo de tir à la troisième personne développé et publié par la société de jeux vidéo finlandaise Supercell. Il est sorti dans le monde entier en décembre 2018 sur iOS et Android. Il propose également divers modes de jeu, qui ont des objectifs différents.

Côté travail, Kartik sera prochainement vu dans « Dhamaka » et « Bhool Bhulaiyaa 2 ». Il est également répandu pour faire partie du remake hindi du blockbuster Telugu « Ala Vaikunthapurramuloo ».