Kartik Aaryan annonce la saga d’amour musicale ‘Satyanarayan Ki Katha’, financée par Sajid Nadiadwala | Nouvelles des gens

New Delhi : Le producteur Sajid Nadiadwala en collaboration avec Namah Pictures a annoncé son prochain film, une saga d’amour musicale émouvante, intitulée » Satyanarayan Ki Katha » avec Kartik Aaryan en tête.

Coproduit par Namah Pictures et la bannière de Sajid Nadiadwala Grandson Entertainment, le film marquera la première collaboration entre Kartik Aaryan et Sajid Nadiadwala tandis qu’il sera réalisé par le réalisateur national primé Sameer Vidwans.

Sajid Nadiadwala partage : « Satyanarayan Ki Katha a été un projet visionnaire pour moi. Chez Nadiadwala Grandson Entertainment, nous sommes ravis de collaborer avec Namah Pictures, le réalisateur national primé Sameer Vidwans et le très talentueux Kartik Aaryan pour celui-ci. Ce sera notre première collaboration avec Kartik et il apporte une nouvelle énergie au projet, tous ensemble. Satyanarayan Ki Katha crée un scénario qui appelle à cette union parfaite et nous sommes impatients de présenter cette histoire d’amour ultime au public ».

Satyanarayan Ki Katha est une histoire d’amour épique qui mettra Kartik Aaryan en tête après la franchise Pyaar Ka Punchnama, Sonu Ke Titu Ki Sweety et Pati Patni Aur Woh. Alors que les entreprises précédentes de Kartik étaient également dans l’espace romantique, nous verrons l’acteur apporter un récit qui n’a jamais été exploré auparavant avec celui-ci.

Le film promet d’être une histoire d’amour inoubliable.

« Je voulais travailler avec Sajid monsieur depuis un certain temps maintenant, je n’aurais pas pu rêver meilleure collaboration. Je suis extrêmement heureux de faire partie de la vision de Sajid Sir, Shareen et Kishor. Satyanarayan Ki Katha est une saga d’amour musicale qui rassemble un groupe de personnes qui sont des noms primés au niveau national. C’est aussi une première pour moi avec Sameer Vidwans monsieur qui a le sens aigu de rendre les sujets sensibles très divertissants. Honnêtement, je ressens une pression et une responsabilité immenses, puisque je suis le seul membre de cette équipe sans prix national », a déclaré Kartik Aaryan dans son style effronté caractéristique.

Le projet marquera également une collaboration massive entre NGE et Namah Pictures, les coproducteurs du projet. Fait intéressant, Sajid Nadiadwala et Namah Pictures et le réalisateur Sameer Vidwans ont remporté un prix national pour leurs longs métrages respectifs – Chhichhore (meilleur long métrage) et Anandi Gopal (meilleur film sur les questions sociales) – la même année 2019. Satyanarayan Ki Katha marquera L’incursion de Sameer à Bollywood.

Shareen Mantri Kedia, de Namah Pictures, a déclaré: « SNKK est une histoire d’amour unique qui donne envie de croire au pouvoir de l’amour. L’histoire agrémentée du charme innocent de Kartik gagnera tous les cœurs. »

Kishor Arora a ajouté : « Chez Namah, nous sommes heureux de collaborer avec une force créative comme Sajid Nadiadwala pour présenter cette histoire réconfortante au public. Sameer Vidwans, qui est connu pour sa gestion habile des émotions, est un choix judicieux pour capturer la myriade d’émotions gravées. sur papier par Karan Sharma. »

Satyanarayan Ki Katha est prêt à entrer dans les étages vers la fin de cette année.