Kartik Aaryan alias Sattu devient désormais le champion de Chandu pour le prochain Kabir Khan, verrouille la date de sortie de l’Aïd 2024

Apportant un grand film sur toile pour le public, Les trois puissances de l’industrie, ace Producer Sajid Nadiadwalaréalisateur prolifique Kabir Khanet vedette Kartik Aaryanpour amener un artiste massif à l’occasion de l’Aïd al-Adha et prévoient de réjouir le festival en juin 2024 avec encore un autre intitulé ‘Chandu Champion‘ un film basé sur l’extraordinaire histoire réelle de ne pas abandonner. Le trio a gardé l’excitation du public sur le bord avec l’annonce plus tôt. Le film sur toile à grande échelle sortira le jour de l’Aïd al-Adha 2024 et s’apprête à emmener Kartik dans une nouvelle ligue.

Tous prêts à traiter le public avec un film sur toile plus grand de l’année prochaine, le trio producteur-acteur et réalisateur Sajid Nadiadwala, Kartik Aaryan et Kabir Khan se réuniront pour amener un artiste massif sur une production à grande échelle basée sur l’extraordinaire histoire vécue d’un sportif et son esprit de ne jamais baisser les bras. Avec le film, le public verra Kartik faire un film basé sur une histoire réelle dans laquelle il incarnera le personnage principal de Chandu. Comme ce méga projet réunira à nouveau Sajid et Kabir, le film marquera également la première association de Kartik et Kabir. Comme le public était déjà enthousiasmé par le film dès son annonce, l’annonce du titre est en effet un autre régal à savourer pour les fans.

Sajid Nadiadwala et Kartik Aaryan ont récemment régalé le public avec ‘Satyaprem Ki Katha’ qui entame actuellement son parcours réussi et ne cesse d’augmenter au box-office. Le film suscite un immense amour de la part de tous les groupes d’âge et a un fort bouche à oreille pour sa musique, sa pure histoire d’amour et le charme inconditionnel de Kartik Aaryan.

De plus, c’est en effet une grande annonce à venir alors que les trois géants de l’industrie se réuniront pour apporter une histoire intéressante de la vie réelle d’un sportif. Produit conjointement par Sajid Nadiadwala et Kabir Khan, « Chandu Champion » sera réalisé par Kabir Khan et mettra en vedette Kartik Aaryan.