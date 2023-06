Kartik Aaryan aide Kiara Advani à porter des sandales, les internautes disent « Sidharth Malhotra veut connaître l’emplacement »

Les stars de Bollywood Kartik Aaryan et Kiara Advani sont occupées à promouvoir leur prochain film Satyaprem Ki Katha. Mercredi, les réalisateurs du film ont sorti la chanson Sun Sajni. Maintenant, une vidéo devient virale sur les réseaux sociaux dans laquelle Kartik peut être vu en train d’aider Kiara à porter ses talons.

La vidéo a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani avec la légende : « Kafi Gentleman Kartik et sa nature charmante, définitivement, le cœur de chaque fille fond !! Aider notre adorable Kiara avec ses chaussures sur scène ! Les internautes ont réagi au clip, l’un d’eux a écrit : « yeh shaadi ke pehle ka cute scenes hai. shaadi Hui fir bolega… Jaa khud uthana merko kya bolti hai.





Le deuxième a dit: « Karthik ko dekhke SSR ki yaad aati hai ….. ils sont tous les deux des acteurs autodidactes et ont du respect pour les femmes. » Le troisième a dit: « Ye to hum bhi karte hai wo célébrité hai to gentleman ban gaya aur commen people hai to hm bewakoof hai ye sb kr dete hai to. » Le cinquième a dit: « Varun se seekhna chaiye woh hota toh moke ka fayda uthake Kiara ko gaud me utha leta au lieu d’arranger les chaussures. » Le sixième a dit: « Sidharth veut connaître l’emplacement de Kartik. »