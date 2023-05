Kartik Aaryan a volé la vedette; disent les fans après la sortie de Tu Jhoothi ​​Main Makkar sur OTT; demander aux créateurs de lancer Shraddha Kapoor et lui ensemble

Le camée de Kartik Aaryan dans la vedette de Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor Tu Jhoothi ​​Main Makkar était un plaisir absolu à regarder. L’homme a impressionné par sa présence devant Ranbir Kapoor, et il était extrêmement difficile de le regarder dans les yeux lorsqu’il était à l’écran pendant cinq minutes avec Shraddha Kapoor. Kartik fait une entrée dans la partie la plus intéressante du film, et vous ne pouvez tout simplement pas oublier son adorable à l’écran; il était un tel délice. Depuis que Tu Jhoothi ​​Main Makkar est sorti sur OTT, les fans saluent le camée de Kartik Aaryan dans le film et affirment qu’il a volé la vedette, et nous sommes d’accord.

Quelqu’un a jeté ces deux-là dans un film comique s’il vous plaît ?… Quelque chose comme « Garam Masala » ou « Deewana Mastana » ils le tueront. #RanbirKapoor #KartikAaryan pic.twitter.com/1Cf9G1DXmM ?????? (@Dilli_Wala_BF) 4 mai 2023

Bien que la chimie entre Kartik et Shraddha Kapoor soit également incontournable, ils exigent que les réalisateurs les réunissent bientôt dans un film. Eh bien, nous aussi, nous avons hâte que les réalisateurs aient ces deux belles personnes dans un film à part entière. En parlant de Shraddha Kapoor, elle a réussi avec sa performance et ressemblait à une diva dans chaque image. Avec le camée de Kartik Aaryan, Nusrat Bharuccha était trop bon. Eh bien, ces deux-là sont les acteurs OG de Luv Ranjan, et comment se fait-il qu’ils ne soient pas bons là où ils ont commencé ? Droite?