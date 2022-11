Kartik Aaryan a une réponse épique lorsqu’il est appelé “une star de remplacement” ; ça va gagner les non-fans

Kartik Aaryan est là pour rester et survivre et il ne va pas se laisser abattre par la négativité. L’acteur a récemment été qualifié de star de remplacement car il a fait l’actualité pour avoir réalisé le film emblématique d’Akshay Kumar Hera Pheri 3 et plus encore. Lors de sa récente interaction avec Siddharth Kannan, il a informé la Shehzada de Bollywood d’un mème qui circule qu’il peut désormais même remplacer Tom Cruise dans Misson Impossible. L’acteur a eu un grand rire et a abordé le mème et a dit que beaucoup de gens lui avaient également envoyé le même mème et il l’a trouvé drôle. Il a ajouté: “J’avais peur d’être ignoré parce que j’ai toujours été ignoré. Pendant très longtemps et pendant des années. Mais c’est maintenant que je sens qu’il est difficile de m’ignorer. Je suis heureux. Cette peur ne viens plus.”

En parlant des fans d’Akshay Kumar, ils ne sont pas très satisfaits de la nouvelle de Kartik remplaçant la superstar dans Hera Pheri 3

Nous ne pouvons tout simplement pas imaginer #HeraPheri3 Sans Notre Raju Aka Akshay Kumar ? C’est la réaction de tous les fans d’Hera Pheri en ce moment ? PAS D’AKSHAY PAS D’HERA PHERI3#AkshayKumar pic.twitter.com/Q88JqItl3S Bhushan Khiladi (@Bhushanadhau1) 12 novembre 2022

L’acteur attend en ce moment son prochain film Freddy qui sortira sur OTT et la promo et les chansons du film avaient déjà accroché les spectateurs vers l’écran tant ils ont hâte d’être le 2 décembre 2022. Freddy montrera Kartik dans un du jamais vu avatar car son personnage complexe est déjà devenu le sujet de discussion.

Hormis Freddy, il se prépare pour Shehzaada barré par Rohit Dhawan. Il sera également vu ensuite dans Satyaprem Ki Katha avec Kiara Advani. Kartik est également l’un des principaux héros d’Aashiqui 3. L’acteur est imparable et comment.