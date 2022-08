Kartik Aaryan a l’air désintéressé alors que les papas lui demandent: “Cheese pasand hai ya nahi aapko?”; les internautes disent : “Mais ses deux ex copines aiment le fromage” [Watch Video]

Vijay Deverakonda est devenu le sujet de discussion le plus brûlant lorsque Janhvi Kapoor et Sara Ali Khan ont honoré l’émission de chat Koffee With Karan 7 de Karan Johar. Les deux divas ont qualifié l’acteur Liger de “Cheese” tout en exprimant leur souhait de sortir avec lui. Ils ont également mentionné Kartik Aaryan dans des énigmes lorsqu’ils ont parlé de leurs ex. Ainsi, lorsque Kartik a récemment été repéré dans la ville, les paparazzis ont essayé de lui tirer la jambe lorsqu’ils lui ont demandé s’il aimait le “fromage” ou non.

“Cheese pasand hai ya nahi aapko?” demandèrent les photographes. Cependant, Kartik avait l’air totalement désintéressé. Il leur adressa un sourire gêné et décida de ne pas répondre à la question. Alors que la vidéo était en ligne, les internautes ont plaisanté en disant que ses deux ex aimaient le fromage. Cependant, de nombreuses personnes n’étaient pas satisfaites de la façon dont Kartik a été interrogé sur le fromage. Ils ont demandé aux photographes de le laisser tranquille.

Au cours de la ronde de tir rapide, Sara a apparemment pris une fouille indirecte à Kartik en disant que son “ex est l’ex de tout le monde”. Plus tard, quand Kartik a été interrogé sur une chose dont il est fier, il a immédiatement répondu en disant des émissions “rapides”.

Dans le passé, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Kartik et Sara seraient sortis ensemble pendant le tournage de Love Aaj Kal. Après que le film ait échoué au box-office, ils se sont séparés. Plus tard, Kartik était censé partager l’écran avec Janhvi dans Dostana 2. Il a été rapporté qu’ils avaient eu une vilaine retombée lors de la réalisation du film et qu’ils avaient décidé de mettre fin à leur amitié.