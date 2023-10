Kartik Aaryan a l’air « de masse » alors qu’il partage une photo d’une scène de guerre en un seul plan de 8 minutes de Chandu Champion

Kartik Aaryan a qualifié cette séquence de guerre dans Chandu Champion de « le plan le plus difficile, le plus spectaculaire et le plus mémorable » de toute sa carrière d’acteur.

Kartik Aaryan a surpris ses fans jeudi en partageant une nouvelle image de son prochain film intitulé Chandu Champion sur ses réseaux sociaux. Sur la photo, la star de Sonu Ke Titu Ki Sweety tire avec un fusil à la main au milieu de la guerre. Kartik l’a qualifié de plan le plus difficile et le plus mémorable de sa carrière d’acteur. « Cette scène de guerre en un seul plan de 8 minutes s’est avérée être le plan le plus difficile et le plus spectaculaire mais aussi le plus mémorable de ma carrière d’acteur. Merci @kabirkhankk monsieur de m’avoir donné un souvenir à chérir toute ma vie », a écrit l’acteur. , ainsi que la dernière image du film qui est instantanément devenue virale sur Internet. La section des commentaires de Kartik était inondée de personnes qualifiant la scène de « masse », faisant référence au cinéma de masse. L’un de ses fans a écrit : « De la réalisation d’un monologue de 7 minutes à une scène d’action unique de 8 minutes, Kartik a tellement gagné », tandis qu’un autre a ajouté : « Vos expressions nous rendent déjà fous, nous savons que vous auriez donné vous êtes à plus de 100 % pour le tir. » Prévu pour sortir en salles le 14 juin 2024, Chandu Champion est réalisé par Kabir Khan. Khan a déjà réalisé des superproductions telles que Ek Tha Tiger et Bajrangi Bhaijaan, tous deux mettant en vedette Salman Khan. Les deux derniers films du cinéaste, Tubelight et 83, n’ont pas réussi au box-office.

Pendant ce temps, outre Chandu Champion, Kartik Aaryan a deux trois suites prévues pour la sortie l’année prochaine. Il s’agit d’Aashiqui 3, le film dramatique romantique musical qui sera réalisé par Anurag Basu, et de Bhool Bhulaiyaa 3, la comédie d’horreur qui sera réalisée par Anees Bazmee. Bien que la date de sortie du premier n’ait pas encore été annoncée, le second devrait sortir à Diwali l’année prochaine. LIRE | La fille de JP Dutta, Nidhi Dutta, rejette les informations faisant état du casting de Kartik Aaryan dans Border 2, vedette de Sunny Deol.