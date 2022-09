Karthikeya 2 star Nikhil Siddhartha fera bientôt ses débuts à Bollywood? En pourparlers avec deux GRANDS producteurs

Acteur populaire Nikhil Siddharta vit actuellement du succès de son film, Karthikeya 2. Le film de l’acteur frappe de l’argent au box-office contre des biggies comme Laal Singh Chaddha, Raksha Bandhan et ensuite Vijay Deverakonda, Ramya Krishna et Ananya Pandayc’est Ligre et d’autres versions. Nikhil et Karthikeya 2 dominent actuellement le box-office et ont conquis le cœur du public. Et maintenant, il semble que Nikhil envisage de faire ses grands débuts à Bollywood. Oui, tu l’as bien lu. Eh bien, à partir de maintenant, les pourparlers sont en cours avec les DEUX gros producteurs de Bollywood, révèle l’acteur dans sa dernière interview.

Nikhil Siddharth s’ouvre sur les appels de Bollywood

Quand initialement, Karthikeya 2 de Nikhil Siddhartha est sorti sur les marchés hindi, les affaires étaient assez faibles, à peu près Rs 7 lakhs. Il a également été opposé à Aamir Khan et à Laal Singh Chaddha de Kareena Kapoor Khan et à la star d’Akshay Kumar, Raksha Bandhan. Cependant, après le deuxième jour, le film a commencé à bien performer au box-office. Et tout cela grâce au bouche-à-oreille du public qui a vu le film dans les salles. L’acteur est surpris et choqué par la réponse énorme des masses de la ceinture hindi pour Karthikeya 2. Il appelle cela un rêve et plaisante en espérant que personne ne le réveillera. Interrogé sur sa réponse de Bollywood, Nikhil Siddhartha a révélé que bien que personne ne l’ait fait publiquement, il a reçu de nombreux appels et a partagé qu’il était touché par leur geste.

Karthikeya 2 étoiles arrive à Bollywood ?

Tout en parlant de la réponse à Karthikeya 2, Nikhil Siddhartha a également largué une bombe majeure à propos de ses débuts au cinéma à Bollywood. Oui, tu l’as bien lu! Nikhil a partagé que les lignes se brouillent entre Bollywood et Tollywood. C’est devenu le cinéma indien maintenant. Il souhaite que ses films cliquent sur tous les publics. Nikhil Siddhartha a révélé qu’il avait été approché par deux des grands producteurs de Bollywood. “Deux très grandes maisons de production de Bollywood m’ont approché, pour leurs prochains films. Je ne peux pas les nommer car je n’ai pas signé sur la ligne pointillée”, a-t-il déclaré à Bollywood Hungama.