Karthikeya 2: Nikhil Siddhartha sur le succès du film sur Laal Singh Chaddha-Raksha Bandhan, tendance au boycott

La vedette de Nikhil Siddhartha, Karthikeya 2, fait parler de lui depuis sa sortie le 13 août. Réalisé avec un budget de Rs 30 crore, le film a montré un grand saut dans les circuits hindi alors que le bouche à oreille se répandait et que le public s’intéressait à regarder ça dans les salles. Réalisé par Chandoo Mondeti et mettant également en vedette Anupama Parameswaran dans le rôle principal face à Nikhil, Karthikeya 2 fait une course de rêve au box-office, en particulier dans la ceinture hindi où ses émissions sont passées de seulement 50 à plus de 1500 après que les téléspectateurs aient préféré regarder le thriller d’aventure en langue télougou sur des films mettant en vedette les superstars de Bollywood Aamir Khan et Akshay Kumar, à savoir Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan.

À l’échelle internationale également, Karthikeya 2 a reçu une réponse écrasante alors que le film se rapproche de la barre du million de dollars de recettes au box-office à l’étranger. La collection brute de 6 jours du film en Inde s’élève actuellement à Rs 34,50 crore, selon sacnilk.com.

Gardant à l’esprit le buzz autour du film et le succès phénoménal qu’il est devenu au box-office, nous, à DNA, avons rencontré Nikhil Siddhartha et lui avons parlé du succès du film, de sa réflexion sur la prédiction des experts du commerce selon laquelle Karthikeya 2 dépassera le collections au box-office de Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan et connaître son opinion sur la tendance croissante au boycott sur les réseaux sociaux.

Parlant du succès phénoménal de Karthikeya 2 au box-office, Nikhil SIddhartha, qui était à Delhi pour la promotion de son film, a déclaré : “C’est vraiment choquant parce que nous ne nous attendions pas à ce que le film décolle si gros. Il a commencé sur sept écrans, maintenant nous le montrons sur 2500 écrans. C’est une nouvelle très excitante. Je pense que ce film ne peut être comparé à rien d’autre parce que c’est un film indien autonome qui représente la culture indienne. Je suis tellement heureux que ce film doive atteindre le maximum de globes oculaires, donc pas seulement en telugu, nous l’avons publié en malayalam, en hindi et partout. Et aujourd’hui, quand nous recevons une telle réponse, c’est vraiment époustouflant. J’ai encore la chair de poule en y pensant. Et nous voilà sont à Delhi aujourd’hui, nous avons environ 200 spectacles. Dans d’autres villes aussi comme Patna, Junagadh, Jaipur, Udaipur, partout où ce film tourne à plein, donc je suis très excité.

Demandez-lui d’où l’idée de Karthikeya 2 est née alors que l’intrigue du film tourne autour de la ville perdue de Dwarka, le film est centré sur le bracelet de cheville de Sri Krishna et la quête de Karthikeya (joué par Nikhil Siddharth) pour le trouver, a déclaré Nikhil à DNA : “Je crois que nous cherchons des histoires, mais notre Mahabharata, Ramayana, notre culture indienne et notre histoire ont tellement d’histoires. Les gens ne savent pas exactement ce qui s’est passé après la fin de l’avatar du Seigneur Krishna et son héritage. Les gens connaissent le Mahabharata, les gens savent comment il vivait à Vrindavan et Mathura, mais nous avons pris une histoire inconnue, et aujourd’hui nous avons montré la réalité de ce qui s’est passé. Les gens adorent ça, ils emmènent leurs enfants, les personnes âgées arrivent. C’est excitant de voir une telle réponse.

Étant donné que le sujet de Karthikeya 2 est d’ordre religieux et que le scénario actuel dans le pays est tel que les acteurs font attention à ce qu’ils parlent, les réalisateurs sont prudents quant à ce qu’ils montrent dans leur film, lorsque nous avons demandé à Nikhil s’il craignait jamais un contrecoup. ou un appel à l’interdiction de son film, il a déclaré: “Nous avons montré la réalité, donc nous n’avons jamais eu cette peur. Nous ne faisions rien de mal. Dès le premier jour, nous avons eu le soutien de tous les Indiens … alors ce film fait n’appartiennent à aucune religion. Nous parlons de notre Bharat, nous parlons de la façon dont Ram Rajya existait de l’Europe à l’Indonésie. Nous parlons de points vraiment intéressants, en particulier de la ville engloutie de Dwarka qui existe là-bas mais beaucoup de gens n’en sais rien.” Il a ajouté: “La première partie de Karthikeya était consacrée à” Dieu est-il là ou pas “, dans la partie 2, nous parlons de” qu’est-ce que Dieu? “, donc nous n’avons jamais eu peur.”





Parlant de la façon dont le succès phénoménal de son film est comparé au succès de The Kashmir Files, Nikhil a déclaré: “Je pense que c’est à cause du producteur de The Kashmir Files, Abhishek Agarwal (qui a également produit notre film). Mais je crois que nous sont très similaires à The Kashmir Files qui a soulevé un point très important sur le génocide qui s’est produit et qui a rendu justice à tant de gens. Ici, nous soulevons le point sur la vérité de notre culture indienne, dont on n’a pas parlé. Et c’est la raison pour laquelle les gens affluent vers les théâtres pour voir exactement comment nous avons dépeint cela. Et je pense que notre réalisateur a fait un excellent travail pour célébrer notre culture indienne.

Lorsque nous avons demandé à Nikhil de partager ses réflexions sur les prédictions des experts du commerce selon lesquelles la collection au box-office de Karthikeya 2 pourrait dépasser celle de Laal SIngh Chaddha d’Aamir Khan et de Raksha Bandhan d’Akshay Kumar, Nikhil a déclaré: “Je ne parle pas des collections au box-office parce que cela ne signifie pas importe beaucoup. Notre film touche plus de gens est important. Nous ne nous comparons donc à aucun film. Nous pensons que chaque film doit réussir et je suis heureux que nous obtenions notre espace. Je suis reconnaissant au public, en particulier le public parlant hindi d’avoir accepté ce film et d’en avoir fait la promotion eux-mêmes.”

Enfin, partageant son opinion sur les appels au boycott sur les réseaux sociaux et le débat Nord contre Sud, Nikhil a déclaré à DNA : “Tout d’abord, il n’y a pas de Sud et de Nord. Il y a une Inde. Nous avons Anupam Kher monsieur (dans notre film) qui est de Mumbai, et Anupama qui est du Kerala et moi d’Hyderabad, donc il n’y a rien. C’est juste du cinéma indien et je suis si heureux que cette barrière soit brisée et que tous les films aient une chance égale d’atteindre les gens.

À propos des tendances de boycott, Nikhil a déclaré: “Je pense que les tendances vont et viennent, mais les bons films durent éternellement et Karthikeya 2 est un bon film.”