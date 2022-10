Karthikeya 2 : Nikhil Siddharth s’ouvre sur le succès du film, les débuts de Bollywood et les projets à venir [EXCLUSIVE]

Acteur de cinéma Nikhil Siddarth n’a pas besoin d’introduction. Cette idole connaît actuellement le succès de son récent film à succès Karthikeya 2. Ce thriller a fait absolument et étonnamment bien non seulement au box-office Telugu, mais aussi dans les autres langues. Réalisé par Chandoo Mondeti, Karthikeya 2 est récemment diffusé sur Zee5 maintenant après avoir couru avec succès dans les salles. Dans une conversation exclusive avec Bollywood Life, voici ce que Nikhil a à dire sur le succès, l’euphorie, la réponse du public, ses débuts à Bollywood et son prochain film pan-indien Spy.

Tout d’abord Nikhil Félicitations pour le succès du film. Karthikeya 2 a battu de nombreux records et s’est extrêmement bien comporté au box-office. Ce n’est pas quelque chose que vous n’aviez pas vu venir. Alors, comment cela se sent-il.

Merci. C’est comme un rêve. Deux mois depuis la sortie et il tourne toujours dans les salles. Que puis-je demander de plus ? C’est définitivement un rêve devenu réalité. Karthikeya 2 a prouvé que si vous venez avec un film dont le contenu est regardable, rien ne peut empêcher le public de venir dans les salles. Peu importe d’où vous venez et quelle langue vous parlez, vous pouvez divertir le public.

Je suis submergé par tout l’amour du public. Ils nous ont donné la confiance et le courage de proposer de nombreuses histoires de ce genre à l’avenir. Je tiens à les remercier ainsi que les médias de nous avoir soutenus. Et à ces influenceurs sur les réseaux sociaux, qui ont possédé ce film et l’ont tant promu, merci à vous.

Avez-vous déjà pensé que ce film allait être un tel succès?

Nous étions convaincus que ce serait un succès et nous avions également certaines attentes. Mais la façon dont il a traversé les frontières, nous n’avons pas du tout réfléchi. Il a récolté 2 millions de dollars à l’étranger et en Inde, on compte toujours. Nous avons cru aveuglément qu’il fallait raconter une histoire dont nous étions sûrs qu’elle impressionnerait tout le monde, quel que soit son âge.

A qui appartenait la décision de sortir le film dans d’autres langues également ?

Moi et Chandoo avions cette idée en tête et nous l’avons partagée avec nos producteurs. Abhishek Agarwal est également populaire à Bollywood et dans d’autres industries pour avoir réalisé un autre film étonnant appelé Kashmir Files qui, encore une fois, n’a pas besoin d’être présenté. Je les remercie d’avoir encouragé notre réflexion et pris le risque de sortir le film en plusieurs langues même si cela leur a coûté une bombe. Nous étions tous convaincus que chaque centime dépensé nous reviendrait certainement.

Quelle a été la réponse des médias et du public en plus de ceux des États Telugu ?

C’est adorable. Le genre d’amour qu’ils nous ont témoigné, et à quel point ils sont impressionnés par les films Telugu, c’est tellement visible. Anupam Kher monsieur a organisé une émission pour une émission de presse à Mumbai et la réponse des médias après la projection est quelque chose que je n’oublierai jamais. Venant vers le public, je me souviens de trois femmes âgées marchant vers moi après un spectacle public dans l’une des villes. Ils ont dit : “Merci d’avoir fait ce film.” C’était une sensation si chaleureuse.

Nous avons essayé de libérer Karthikeya au Tamil Nadu. Mais cela ne s’est pas produit pour diverses raisons. Mais nous sommes heureux d’avoir pu faire Karthikeya 2 et l’avons bien fait là aussi.

Et ensuite ? Faire ses débuts à Bollywood ?

Je n’ai pas vraiment besoin de faire mes débuts à Bollywood, surtout après avoir vu l’amour que le public m’a témoigné. Mais oui, j’ai reçu des offres. En fait, beaucoup ont manifesté leur intérêt à collaborer pour mes prochains films. J’espère que cela fonctionnera pour Spy. Spy est à nouveau un film pan-indien avec une histoire qui n’a jamais été racontée jusqu’à ce jour. Il s’agit de l’un des meilleurs secrets de l’Inde. Il va aussi être grand.