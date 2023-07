Karthik snobe Dhawan et soutient cette star indienne pour diriger l’équipe aux Jeux asiatiques

Des rapports ont révélé que le Conseil de contrôle du cricket en Inde (BCCI) enverra des équipes pour les Jeux asiatiques qui se tiendront à Hangzhou en septembre-octobre. Cependant, l’événement devant entrer en collision avec la Coupe du monde ODI à domicile, le conseil d’administration est susceptible d’envoyer une équipe de deuxième chaîne en Chine. Il a également été rapporté que le batteur vétéran Shikhar Dhawan, qui ne fait actuellement pas partie de la configuration de l’équipe principale, est susceptible de diriger l’équipe dans l’extravagance quadriennale.

S’exprimant lors d’un événement, le batteur du gardien de guichet indien Dinesh Karthik a cependant exhorté la BCCI à nommer le vétéran Ravichandran Ashwin comme capitaine, uniquement s’il n’est pas dans le schéma des choses pour la Coupe du monde.

Tout en soulignant les performances d’Ashwin au fil des ans, Karthik estime que le joueur de 36 ans a mérité le droit de devenir capitaine, du moins pour les Jeux asiatiques.

« Ashwin est sans doute l’un des plus grands joueurs à avoir jamais joué en termes de qualité de bowling et du nombre de guichets qu’il a choisis. Je pense sincèrement que si l’Inde envoie une équipe B, l’équipe principale se préparant pour la Coupe du monde , ils devraient faire de lui le capitaine s’il ne fait pas partie de la configuration de l’ODI. Je pense sincèrement qu’il le mérite et qu’il a gagné le droit d’être le capitaine de l’équipe. Je souhaite qu’ils nomment Ashwin comme capitaine pour au moins les Jeux asiatiques. sera une plume dans son chapeau », a déclaré Karthik lors d’un événement.

Le cricket a été organisé pour la dernière fois aux Jeux asiatiques lors de l’édition 2014 à Incheon. Les équipes indiennes n’avaient pas participé à cette compétition il y a neuf ans.