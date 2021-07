Karsten Warholm : l’athlète norvégien bat le record du monde du 400 m haies de Kevin Young, âgé de 29 ans | Actualités de l’athlétisme

Karsten Warholm a battu le plus ancien record du monde d’athlétisme masculin

Le Norvégien Karsten Warholm a battu jeudi le record du monde du 400 m haies de Kevin Young, âgé de 29 ans.

Warholm a terminé la course en 46,70 secondes devant ses supporters locaux lors de la réunion de la Diamond League à Oslo.

Il a amélioré la marque de 46,78 secondes du champion olympique Young de 1992, établie par l’Américain à Barcelone quatre ans avant la naissance de Warholm. C’était le record le plus ancien en piste masculine.

Le double champion du monde Warholm a rapidement pris la tête et n’a jamais abandonné alors qu’il rugissait jusqu’à la ligne d’arrivée, qu’il a franchie devant la championne des Jeux panaméricains de 2019 Alison dos Santos de plus de six dixièmes de seconde.

« Il faudra peut-être un autre record du monde pour remporter les Jeux olympiques », a déclaré le Norvégien. « Il y a tellement de gars formidables en ce moment qui viseront tous à le faire et à remporter l’or.

« Je savais que j’avais un temps rapide dans mon corps – j’ai l’impression qu’il est là depuis longtemps mais on ne sait jamais quand il est bon de le faire.

« Et c’est une chose de l’avoir en toi et une autre de sortir et de le faire. »

Warholm, 25 ans, détient désormais sept des 15 meilleurs titres de l’histoire.