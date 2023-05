Karriss Artingstall sur sa volonté de réussir : « Tout est difficile. Je déteste la formation. Mais j’aime gagner’ | Nouvelles de boxe

Même pour ses pratiquants les plus qualifiés, la boxe est un mode de vie punitif. Karriss Artingstall est une médaillée de bronze olympique et l’une des vedettes de la brillante équipe britannique des Jeux de Tokyo.

Elle n’en est qu’à trois combats dans sa carrière professionnelle, mais ce n’est pas facile. En fait « c’est horrible ».

« Les courses sont difficiles, le sparring est difficile, le bagwork est difficile, le padwork est difficile, tout est difficile », a déclaré Artingstall Sports du ciel.

« C’est horrible, n’est-ce pas? C’est un match difficile. C’est un sport très difficile. »

Elle a poursuivi: « Chaque fois que je franchis les portes du gymnase, autant que je le redoute ou autant que je le déteste, je continue et je mets 110% pour que je sache quand le la session est terminée, je me sens bien. Je sais que j’ai tout mis dedans.

Avec une honnêteté surprenante, elle a admis : « Je déteste m’entraîner. La seule chose que j’aime dans ce sport, c’est gagner. Le sentiment qui accompagne la victoire – savoir que tout le travail acharné a porté ses fruits, tout ce que vous avez fait au gymnase a porté ses fruits. .

« Tous ces débuts de nuit, toutes ces séances que vous redoutiez de faire, tout a payé. Ensuite, lever la main, même si je levais la main devant personne, cela signifierait toujours beaucoup pour moi. C’est juste gagner. Gagner est tout.

Son prochain combat, cependant, contre l’adversaire invaincu Jade Taylor au Vitality Stadium de Bournemouth sur le undercard Lawrence Okolie contre Chris Billam-Smith, sera d’autant plus spécial.

« Quand il y a foule là-bas, c’est encore mieux, quand vous avez levé la main devant toute cette foule, c’est encore mieux », a-t-elle déclaré.

« Je sais que je dois m’entraîner dur pour m’assurer de remporter une victoire. »

Le défi la motive cependant. « J’ai toujours été compétitif. Un mauvais perdant un peu, je suppose. Je déteste perdre. Je ne pouvais penser à rien de pire. Rien ne vous fait vous sentir plus mal que de perdre et de l’autre côté, rien ne vous fait vous sentir mieux que de gagner , » dit-elle.

« J’ai toujours été quelqu’un qui a besoin d’être actif et de défier. Je suppose que les limites doivent être testées et que je dois être repoussée. »

Une motivation similaire à celle qui l’a portée tout au long de son expérience de soldat l’a également façonnée en tant que boxeuse.

« J’ai trouvé difficile d’être discipliné. J’ai trouvé difficile que quelqu’un me crie dessus et me dise quoi faire. C’est difficile d’être un soldat. Même chose avec la boxe, je suppose, être discipliné, le côté physique, mentalement difficile », a ajouté Artingstall.

« Être courageux, discipliné, ils s’alignent tous les uns sur les autres. Les choses que j’ai apprises dans l’armée se poursuivent également du côté de la boxe.

« Ce doit être le défi qui va avec. Mais aussi, en même temps, je veux être meilleur que la personne qui se tient devant moi. Peu importe la route que je prends dans la vie, je veux battre la personne qui se tient debout. » en face de moi. »

La souffrance dans le camp inculque la confiance en soi à Artingstall.

« Je suis convaincue que je suis une boxeuse très talentueuse et avec mon éthique de travail, c’est un cauchemar absolu pour quiconque d’être sur le ring », a-t-elle déclaré.

« Venez combattre la nuit, je suis nerveux, toujours. Combattez la semaine, je deviens nerveux. Mais la nuit de combat, la première cloche retentit, je rentre dans ma zone de confort, puis c’est juste moi et celui qui se tenait devant moi et nous nous disputons . »

Elle est alors à l’aise.

Ce huit rounds contre Taylor est un pas en avant pour Artingstall. Mais Taylor devra se méfier samedi. Artingstall a toutes les qualités d’amateur du sport, mais elle prévient également : « Je dirais que l’une de mes plus grandes forces est le combat, pas la boxe, le combat – si quelqu’un veut se tenir face à face et se battre avec moi, je Je suis plus qu’heureux. »

La souffrance, l’habileté et la détermination sont tous des moyens pour arriver à une fin. Dans la boxe à tous les niveaux, le combat et la victoire sont, en fin de compte, tout ce qui compte.

