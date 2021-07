Karrion Kross domine l’arbitre Samoa Joe après avoir battu Johnny Gargano

L’édition de mardi de WWE NXT était un spectacle tout aussi important qui comprenait même une confrontation massive pour l’événement principal. Les combats au Capitol Wrestling Center mettaient en vedette Karrion Kross défendant son titre NXT contre Johnny Gargano avec Samoa Joe comme arbitre spécial. Les autres matchs de la nuit comprenaient le tournoi Breakout, Sarray contre Gigi Dolin, toutes les retombées du Great American Bash. Tandis qu’Ember Moon essayait de surmonter les distractions et les interférences constantes de Dakota, Kai lui a retiré son opportunité.

Nous examinons ici les faits saillants de l’action de mardi soir :

Ember Moon contre Dakota Kai (avec Raquel Gonzalez) : Kai a résisté à la première tempête de son adversaire, avant de prendre le relais en la frappant violemment contre le poteau. Après un coup de pied kaoi suivi d’un spin-out DDT pour obtenir deux comptes, elle a planté Moon avec le GTK pour la victoire.

Bobby Fish contre Tyler Rust (avec mine de diamant) : Le deuxième combat de la nuit Rust décroche un suplex, suivi d’une vis de dragon et après une distraction de Strong. Rust a frappé un bloc de coupe et un coup de pied de scie pour la victoire.

Sarray contre Gigi Dolin : Dolin a dû travailler dur pour faire ses preuves contre Sarray, surtout après l’arrivée surprise de Mandy Rose. Cependant, elle a remporté la victoire avec un faible dropkick et un suplex Saito.

Dexter Lumis contre Santos Escobar : Après avoir échangé une série de coups sûrs, des tentatives de déploiement, Lumis a fait Houdini n’a agi que pour sortir de sous le ring et effrayer tout le monde. Grâce aux interférences répétées de Joaquin Wilde et Raul Mendoza, Escobar a finalement gagné avec le Phantom Driver.

Tournoi NXT Breakout – Ikemen Jiro contre Duke Hudson : Alors que les deux concurrents ont clairement indiqué à quel point cela signifiait pour eux de remporter le NXT Breakout Tournament, à la fin, le pouvoir de Hudson était trop pour Jiro, car il a surpris son adversaire avec un Boss Man Slam pour la victoire.

Kayden Carter et Kacy Catanzaro contre la marque Robert Stone : Le chaos régnait alors que les quatre femmes montaient sur le ring et l’arbitre essayait sans succès de prendre le contrôle. Kayden Carter et Kacy Catanzaro ont réussi à reprendre l’action et à frapper leur signature par équipe pour la victoire.

Segment sur le ring : Adam Cole affronte Bronson Reed : Cole s’est rendu sur le ring où il a dit qu’il en avait fini avec Kyle O’Reilly. Il a également raillé Samoa Joe, affirmant que personne, y compris Big Joe, n’était assez homme pour lui faire face. Bronson Reed a interrompu et a défié Cole à un match. Cole a essayé de superkick Reed, mais Reed l’a évité et a écrasé Cole avec un bloc de corps. Pendant ce temps, Samoa Joe se dirigea vers le ring et regarda Cole avec des poignards.

NXT Championship – Karrion Kross (C) contre Johnny Gargano (Invité Réf : Samoa Joe) : Après que les deux superstars se soient battues à l’extérieur, Kross a claqué durement Gargano contre la table des annonceurs. Samoa Joe a dû sonner car le duo ne s’arrêterait pas. La foule était derrière Gargano pendant la majeure partie du duel, alors qu’il envoyait Kross durement dans la barricade pour mettre en place One Final Beat. À partir de ce moment-là, le champion avait le contrôle total et alors qu’il tentait d’écraser Johnny Wrestling dans les marches en acier, Joe s’est mis en travers de son chemin. Comme les deux se disputaient, Gargano a effectué un plongeon suicide dans un DDT suivi du One Final Beat pour une quasi-chute. Le champion a répondu avec un coude roulant, un trio de powerbombs et un Doomsday Saito, avant de frapper un dernier Doomsday Forearm pour un compte de trois et de conserver le championnat NXT.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici