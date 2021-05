Karrion Kross dit que Dream Match avec John Cena serait comme une «  réunion de deux générations différentes  »

Le Champion NXT Karrion Kross a exprimé son désir d’affronter le Leader de la Cénation, John Cena, dans un match de rêve. Poussant son rêve pour affronter Cena, Kross a également donné plusieurs raisons à leur affrontement à l’intérieur du ring.

Kross a révélé sa rencontre de rêve sur le ring lors d’une interview avec BT Sport. Faisant l’éloge de John Cena, Kross a déclaré que ce serait un honneur pour lui de combattre l’ancien champion du monde dans un proche avenir.

Parlant de sa décision, Kross a déclaré: «Tout le monde a déjà appelé The Rock. Tout le monde a déjà appelé Brock Lesnar. Tout le monde a exprimé son intérêt à voir Scarlett et moi contre The Fiend et Alexa Bliss. Mais je pense qu’avoir l’opportunité de travailler avec John Cena sur une très grande scène, avec un peu de chance avec des gens, serait génial.

Kross a même ajouté que son affrontement avec Cena serait comme une «rencontre de deux générations différentes». Il a également déclaré que la génération de Cena avait servi d’inspiration aux lutteurs des temps modernes.

Le lutteur américain a ajouté que même s’il ne l’avait jamais rencontré, l’ancien champion du monde est l’une des personnes les plus travailleuses de l’industrie.

Il a ajouté que le match entre les deux ferait partie de l’un de ces matchs à ne pas manquer, avant d’ajouter que lui et le joueur de 44 ans avaient un style similaire et que cela servirait bien à l’intérieur du ring.

Kross a également fait savoir qu’il pensait qu’un match entre lui et Cena serait une attraction à ne pas manquer car leurs styles se marieraient bien dans un ring de la WWE.

La star américaine a commencé sa carrière avec l’Impact Wrestling, Lucha Libre, AAA Worldwide (AAA), la Major League Wrestling et d’autres circuits indépendants sous le nom de ring de Kevin Kross et Killer Kross.

Il a également fait une apparition ponctuelle avec la WWE en 2015. Et cinq ans plus tard, la WWE a signé un accord avec lui sous son nom de ring actuel.

