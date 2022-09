La WWE a diffusé un épisode captivant de la marque bleue le 9 septembre. Le dernier épisode de SmackDown a mis en place une rivalité fascinante entre Drew McIntyre et Karrion Kross. McIntyre était furieux contre Solo Sikoa pour s’être ingéré dans son match à enjeux élevés contre Roman Reigns lors de l’événement Clash at the Castle. Par conséquent, l’Écossais a défié le nouveau membre de The Bloodline pour un match. SmackDown a présenté une formidable carte de match qui comprenait le combat à succès entre l’écurie Imperium du champion intercontinental Gunther et les Brawling Brutes de Sheamus.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Voici les faits saillants de toute l’action de la Climate Pledge Arena à Seattle, Washington.

Brawling Brutes vs Imperium

Imperium a réussi à isoler la Hollande en début de match. Par conséquent, Holland a marqué Butch. Le match est rapidement devenu chaotique et s’est transformé en une bataille de va-et-vient. Mais l’Imperium était la meilleure équipe quand cela comptait le plus. Imperium a remporté la victoire lorsque Vinci et Kaiser ont exécuté la bombe Imperium dévastatrice sur la Hollande.

Aliyah et Raquel Rodriguez contre Toxic Attraction (Gigi Dolin et Jacy Jayne)

Ce match sans titre n’a pas réussi à impressionner. Toxic Attraction a dominé la majeure partie du match jusqu’à ce que Rodriguez soit tagué. Rodriguez a exécuté sa marque de fabrique Texana Bomb et a terminé le match de manière impressionnante.

Fatal 5-Way No. 1 Contender’s Elimination Match

Ronda Rousey a battu Sonya Deville, Lacey Evans, Xia Li et Natalya dans un match à élimination Fatal Five-Way bourré d’action. Rousey a éliminé les quatre adversaires pour devenir la candidate n ° 1 au championnat féminin SmackDown de Liv Morgan.

The Street Profits (Montez Ford et Angelo Dawkins) et Hit Row (Top Dolla et Ashante Adonis) contre Maximum Male Models (ma.ce et man.soor) et Los Lotharios (Angel Garza et Humberto Carrillo)

Le match était l’aboutissement d’une querelle qui avait commencé des semaines plus tôt. Street Profits et Hit Row ont montré une meilleure coordination pour vaincre Los Lotharios et Humberto. Hit Row a enregistré une belle victoire pour leur équipe après avoir frappé Mansoor avec le Heavy Hitter.

Drew McIntyre contre Solo Sikoa

Le dernier combat de la nuit a été à la hauteur de sa facturation et a présenté une action fascinante. McIntyre voulait se venger de Sikoa pour son ingérence lors de l’événement Clash at the Castle. Mais la tentative de vengeance de McIntyre a été entravée par l’interférence de Kross et Scarlett. Les fans ont été choqués lorsqu’ils ont tendu une embuscade à McIntyre. Ils ont étouffé McIntyre et l’ont endormi pour mettre fin au spectacle.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici