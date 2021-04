Le vice-président de West Ham, Karren Brady, a déclaré que « la confiance a été vaincue » entre les « six grands » de la Premier League et les 14 autres clubs.

Brady a représenté West Ham lors de la réunion de mardi dernier des équipes de Premier League non impliquées dans l’échappée controversée de la Super League européenne.

Elle dit que la critique des dirigeants de ces clubs lors de la réunion de crise était unanime et passionnée. Alors que le président de l’UEFA Alexander Ceferin a qualifié les personnes impliquées de « serpents », Brady insiste sur le fait que les insultes qui ont eu lieu lors de la réunion étaient pires.

Ecrire pour Le soleil, Brady a déclaré: « J’ai regardé quatre des six présenter des excuses à leurs fans et joueurs pour avoir fait partie du cartel de l’argent et je me suis demandé où étaient les excuses à leurs collègues de la Premier League, ainsi qu’à tous nos managers, joueurs et fans.

















David Moyes a félicité Patrick Bamford pour avoir mis en évidence l'inaction face au racisme au milieu de la violente réaction provoquée par l'échec du projet de Super League européenne.



« Le crime était grand. Les six clubs prétendaient travailler pour les meilleurs intérêts de la Premier League qu’ils complotaient pour détruire. Pas étonnant que le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, les ait appelés des serpents.

« Lors de la réunion de mardi dernier des 14 autres clubs, je peux vous assurer qu’ils ont été appelés plus mauvais.

« Beaucoup peuvent voir qu’ils ont enfreint la charte du président – la règle qui stipule que les dirigeants et les clubs doivent agir de bonne foi les uns envers les autres.

«La confiance a été vaincue. À l’avenir, comment mon conseil d’administration pourrait-il demander à l’un d’entre eux de représenter les meilleurs intérêts du PL et de West Ham au sein d’un comité ou d’un groupe de travail?

Le manager de West Ham, David Moyes, s’est joint au choeur de dédain envers la Super League échappée ratée et a appelé à une compétition britannique unifiée à la place.

L’Ecossais, qui s’est dit « vraiment déçu » de Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal et Tottenham pour leur implication dans l’infortuné ESL, a ajouté: « Je pense qu’une réforme est nécessaire.

« Le changement est nécessaire d’une certaine manière. Je pense que la Premier League a un produit brillant, je le sais vraiment, mais dans les meilleurs clubs, vous parlez de trop de matchs, alors pourrions-nous avoir la Premier League I et la Premier League II?

«Pourrions-nous avoir une situation où nous invitons les Rangers et le Celtic en Premier League II? Pourquoi ne pouvons-nous pas unir le Royaume-Uni? Pourquoi devons-nous être l’Angleterre et l’Écosse et ne pas l’unir?

Les clubs PL veulent que les instigateurs de la Super League perdent leur emploi

Par Kaveh Solhekol, journaliste de Sky Sports News

Image:

Les clubs de Premier League veulent que les officiels impliqués dans la Super League perdent leur emploi



Les officiels des six clubs qui ont organisé l’échappée de la Super League européenne devraient être démis de leurs fonctions, selon les autres clubs de Premier League.

Les 14 équipes non impliquées appellent les propriétaires d’Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham à « faire ce qu’il faut » car ils ne pourront plus jamais faire confiance ou traiter avec leurs dirigeants.

Le vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward, a déjà démissionné et les autres clubs veulent que plus de têtes roulent parce que les lignes n’ont pas seulement été franchies, « mais piétinées partout ».

« On nous avait dit à plusieurs reprises qu’ils ne mettaient pas en place une Super League, donc après ce qui s’est passé cette semaine, nous ne pouvons tout simplement plus traiter avec ces personnes », a déclaré un directeur général Actualités Sky Sports.

« Les propriétaires de ces six clubs doivent trouver de nouvelles personnes pour les représenter aux réunions de la Premier League. Ils doivent être remplacés. Certaines de ces personnes ont plus de visages que l’horloge de la ville.

« Nous sommes tous en désaccord (sur les choses) et nous nous soucions tous de nos propres intérêts, mais il y a certaines lignes qui ne peuvent pas être franchies et tant de lignes ont été piétinées tout au long de cette semaine. »

Neville: Nous avons presque perdu le football tel que nous le connaissons

Les six futurs clubs séparatistes de la Premier League ont tenté de « tuer le football anglais pour toujours » et les sanctions et la nouvelle législation doivent suivre, a déclaré Gary Neville. Sky Sports ‘ L’émission spéciale Football’s Civil War documentant une semaine historique pour le match.

Neville a déclaré: « Nous l’avons presque perdu, nous avons presque perdu le football dans ce pays, de la manière dont nous l’avons toujours su qui est juste et compétitif. Et nous avons presque perdu nos six meilleurs clubs. Comment pouvons-nous être dans cette position plus jamais?

« La plupart d’entre nous accepteraient une théorie des excuses est acceptable. Les excuses ne sont pas acceptables dans ce cas, en ce qui concerne les six clubs. Cela ne peut jamais être accepté, car dimanche dernier, ce qu’ils ont annoncé était la tentative de meurtre d’anglais. Football.

« Ils ont tenté de tuer le football anglais pour toujours, et ils l’auraient fait s’ils l’avaient pu. »