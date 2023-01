Karren Brady de l’apprenti révèle que sa superbe fille modèle a refusé “plusieurs fois” Love Island

L’apprenti magnat Karren Brady a révélé que sa magnifique fille avait refusé Love Island “plusieurs fois”.

Sophia Peschisolido s’est fait un nom en tant qu’influenceuse et mannequin avec un énorme succès sur les réseaux sociaux.

Sophia, dont le père est l’ancien footballeur Paul Peschisolido,

s’insérerait parfaitement à côté des superbes concurrents déjà dans la villa.

Sa mère, la star de l’apprentie Karren, dit que le concert n’est pas dans sa rue.

Elle a déclaré à Closer Magazine: “On lui a demandé d’aller plusieurs fois sur Love Island, mais elle ne l’a pas fait.”

Sophia aurait suivi les traces d’autres enfants de célébrités qui se sont dirigés vers la villa pour trouver l’amour.

L’année dernière, la fille de Michael Owen, Gemma Owen, a atteint la finale avec Luca Bish, tandis que le fils de Ronan Keating, Jack, a eu un bref passage.

La chanteuse Antigoni Buxton, a séduit les fans de la dernière série, et est la fille de la présentatrice de télévision et chef Tonia Buxton.

Dani Dyer, fille de la légende d’EastEnders Danny Dyer, a remporté le spectacle avec Jack Fincham en 2018.

Le jeune frère de Tyson Fury, Tommy Fury, qui attend un bébé avec Molly-Mae Hague, a également joué dans l’émission de rencontres.

Sophia a étudié le cinéma et la télévision à l’université et a lancé sa carrière de mannequin lorsqu’elle est apparue dans une campagne Topshop en 2017.

L’Instagram de Sophia, qui compte 229 000 abonnés, regorge de clichés glamour en bikini et en lingerie et elle s’est associée à la marque de sous-vêtements Boux Avenue et au géant de l’habillement PrettyLittleThing.

Pendant ce temps, Love Island est revenu sur nos écrans hier soir – avec la toute nouvelle animatrice Maya Jama qui a volé la vedette.

Cinq garçons et cinq filles ont été couplés dans l’émission de lancement de Love Island, animée par Maya Jama – qui a vu Kai Fagan larguer Olivia Hawkins après l’avoir volé à Anna-May Robey.

Cependant, malgré tous les nouveaux candidats glamour, les fans ont affirmé que l’hôte Maya Jama devrait attirer toute l’attention.

Un fan a affirmé sur Twitter : “Je ne peux pas mentir… Maya Jama vient de voler la vedette…”

Un deuxième a ajouté: “Maya Jama est vraiment venue au spectacle le premier soir et a volé tout le spectacle.”