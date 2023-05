Karren Brady de l’apprenti révèle que le favori de l’émission sera de retour pour la prochaine série

La star de THE Apprentice, Karren Brady, a confirmé que Claude Littner reviendrait dans la prochaine série de l’émission de la BBC.

L’assistant de Lord Alan Sugar, 74 ans, n’est apparu que dans un épisode et a été contraint de prendre du recul en raison de « problèmes médicaux » sur la dernière série.

Il a ensuite recruté le vainqueur de la première série, Tim Campbell, qui a pris la place de Claude pour les sorties ultérieures.

Karren – qui est ambassadrice de Simply Business Small Business – a déclaré que Claude, la favorite de l’émission, sera de retour pour l’étape de l’interview, car Karren a également confirmé son retour au programme populaire.

S’adressant exclusivement à The Sun, Karren a déclaré: « Je reviendrai absolument à la prochaine série.

« Claude reviendra certainement pour les entrevues. Mais je ne sais pas pour le reste du processus.

« J’aime Tim [Campbell] – J’ai eu de la chance, j’ai comme tous mes collègues, Nick, Claude et Tim.

« Nous nous entendons tous très bien, Tim est une personne formidable, il a une grande énergie, une super ambiance, c’est un réel plaisir de travailler avec lui. »

Karren, 54 ans, a déclaré que l’émission commerciale de la BBC, diffusée pour la première fois en 2005, avait réussi au fil des ans pour une raison simple.

« Il est trop tôt pour dire ce que la prochaine série impliquera – nous ne serons pas à l’antenne avant janvier.

« Je pense que ce qui est nouveau dans l’émission, c’est que nous avons de nouveaux candidats chaque année. La raison pour laquelle il attire encore neuf millions de téléspectateurs chaque semaine est que les gens s’intéressent aux affaires.

«Ils aiment la nature authentique d’Alan Sugar, ils comprennent le format – c’est assez simple, ils se fixent une tâche et ils doivent aller la livrer et dans l’équipe perdante, l’une de ces personnes se fait virer.

«Ils veulent voir à quel point les gens réussissent et ce que les téléspectateurs aiment le plus, c’est que le candidat gagnant réalise son rêve d’ouvrir son entreprise et d’être en partenariat avec l’un des entrepreneurs les plus prospères au monde.

« Je pense qu’il a sa nature authentique qui le traverse – c’est divertissant là où les choses vont bien et les choses vont mal et le résultat est vraiment positif.

« Cela n’a pas besoin d’être rafraîchi dans mon esprit, nous devrions simplement nous en tenir à ce que nous savons et continuer à offrir un excellent spectacle et un excellent résultat. »

Simply Business, le plus grand fournisseur d’assurance pour les petites entreprises au Royaume-Uni, s’est associé à Baroness Brady pour aider à mieux faire connaître les défis auxquels sont confrontées les petites entreprises et les PME à travers le Royaume-Uni.

Alors que le Royaume-Uni reconnaît la Semaine de sensibilisation à la santé mentale, la recherche montre que les propriétaires de petites entreprises sont au point de rupture, car l’enquête a montré une combinaison de soucis financiers aigus, de manque de temps libre, de surmenage et de moins de 5 heures de sommeil par nuit, tous contribuant à une mauvaise santé mentale. .

Le stress, l’anxiété et la dépression paralysent les propriétaires de petites entreprises à travers le pays, comme une nouvelle étude de Simply Business, l’un des plus grands fournisseurs d’assurance pour les petites entreprises au Royaume-Uni, révèle que plus de la moitié ont connu une mauvaise santé mentale au cours des 12 derniers mois – 124% augmentation par rapport à la moyenne nationale.

Simply Business s’est associé à Mental Health at Work, un programme organisé par Mind, une organisation caritative leader dans le domaine de la santé mentale, et offre un large éventail de ressources aux PME pour favoriser la santé mentale au travail.

Karren a déclaré : « Il est vraiment important de souligner l’importance des petites entreprises au Royaume-Uni.

« Il y a cinq millions et demi de petites entreprises et elles représentent 99,2 % de la population commerciale totale de notre pays.

«Ils emploient également 48% de la main-d’œuvre britannique et réalisent collectivement un chiffre d’affaires de 1,4 billion de livres sterling par an. L’importance des petites entreprises ne peut donc pas être sous-estimée.

«Il s’agit de défendre le propriétaire de petite entreprise, la personne qui rêve de transformer son idée en entreprise, de se soutenir, de compter sur elle, de prendre des risques et de lancer cette entreprise.

«De toute évidence, gérer une petite entreprise pendant une pandémie était particulièrement stressant en raison des soucis de maintenir votre entreprise en vie et au fur et à mesure que nous traversons cela, nous voulions vérifier le bien-être mental – comment se sentent-ils tous en ce moment.

«Lorsque nous avons effectué l’enquête, nous avons constaté que 60% des propriétaires de petites entreprises avaient connu une mauvaise santé mentale au cours des 12 derniers mois. Ils sont littéralement au bord du burn-out.

«Un tiers dort moins de cinq heures par nuit et nous savons à quel point cela est nocif pour votre bien-être et ils travaillent plus de 46 heures par semaine.

« C’est 10 heures de plus que la moyenne des heures de travail enregistrées et 73 % prennent moins de 20 jours de congés annuels.

« Donc beaucoup moins de temps libre, beaucoup plus long le nôtre, manque de sommeil – il n’est donc pas étonnant qu’ils se sentent épuisés. »

Karren a ajouté: « Je suppose que ce que nous voulons dire, c’est que si vous avez besoin de soutien, nous voulons vous défendre et vous fournir les ressources dont vous avez besoin pour gérer efficacement votre entreprise. »

