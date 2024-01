Karpoori Thakur voulait emprunter une jeep, Lalu Yadav a refusé la demande, a déclaré qu’il n’avait pas de carburant

Le Centre dirigé par le BJP a conféré le Bharat Ratna à l’ancien ministre en chef du Bihar, Karpoori Thakur. Tous les partis du Bihar, y compris le Rashtriya Janata Dal, se sont immédiatement emparés du crédit. Mais saviez-vous que le patriarche du RJD, Lalu Yadav, a un jour refusé de prêter sa jeep à Karpoori Thakur ?

Oui, c’est ainsi que Lalu Yadav, l’un des héritiers de l’héritage politique socialiste de Karpoori Thakur, a repavé un vieux gourou malade.

Karpoori Thakur, que la génération Instagram ne connaîtrait pas, a été le premier à responsabiliser les classes les plus arriérées en leur réservant des places. Son quota, qui prévoyait également des dispositions pour les femmes et les sections économiquement plus faibles (EWS), était antérieur à la politique mandalienne des années 1990.

Karpoori Thakur faisait la une des journaux lorsque le gouvernement central dirigé par le BJP a annoncé le Bharat Ratna pour lui mardi 23 janvier, la veille de son 100e anniversaire de naissance. Le prix a été décerné au leader socialiste à titre posthume.

RJD, JD(U) VISIBLEMENT PRIS PAR ATTENTE SUR KARPOORI THAKUR

“Nous exigeions que Karpuri ji reçoive l’honneur de ‘Bharat Ratna’. Afin que la dignité et le respect de soi des personnes démunies soient renforcés”, a déclaré immédiatement le vice-ministre en chef du Bihar, Tejashwi Yadav, sur X. après que le gouvernement indien a annoncé le Bharat Ratna pour Thakur.

L’annonce du Centre a également été saluée par le ministre en chef Nitish Kumar et son parti, Janta Dal (United). JD(U) réclamait depuis longtemps le Bharat Ratna pour Thakur.

Les Mahagathbandhan du RJD et du JDU ont été visiblement interloqués par cette annonce. Il restait à rattraper les mots.

Lalu Yadav, Nitish Kumar, ainsi qu’un groupe d’autres dirigeants du cœur de l’hindi étaient les élèves du fidèle socialiste Jan Nayak Karpoori Thakur.

Eux et leurs partis sont en fait les descendants du mouvement socialiste des années 1970, soigneusement nourri par Karpoori Thakur.

Même si le RJD s’est précipité pour s’en attribuer le mérite et l’a qualifié de “gimmick de sondage”, un incident survenu dans les années 1980 serait une source d’embarras pour le parti et son patriarche, Lalu Yadav.

QUAND LALU YADAV N’A PAS PRÊTÉ DE JEEP À KARPOORI THAKUR

L’incident dont nous parlons date des années 1980. À cette époque, Karpoori Thakur avait été ministre en chef du Bihar à deux reprises.

Karpoori Thakur était le chef de l’opposition à l’Assemblée législative du Bihar.

L’auteur Anuranjan Jha, dans son livre « Gandhi Maidan Bluff of Social Justice », a écrit l’incident qui montre comment Lalu Yadav a traité le vétéran socialiste au cours des dernières années de son association avec lui.

Un jour, alors que l’Assemblée du Bihar était en session, Karpoori Thakur avait très faim et devait rentrer chez lui pour le déjeuner. Lui aussi était malade.

Cherchant à rentrer rapidement chez lui, Karpoori Thakur a rédigé une note et envoyé un message demandant à Lalu Yadav de lui prêter sa jeep pendant un moment.

Lalu Yadav a répondu sans détour sur le même bordereau, affirmant qu’il n’y avait pas de carburant dans sa jeep.

Lalu a également déclaré à Karpoori Thakur qu’il avait été ministre en chef à deux reprises et qu’il aurait donc dû acheter au moins une voiture, selon un récit du journaliste principal Surendra Kishore.

Karpoori Thakur a alors répondu à Lalu en lui disant d’oublier d’acheter une voiture, il n’avait pas d’argent même pour le carburant.

Il fut un temps où les élus des États n’avaient pas droit à un véhicule gouvernemental, contrairement à aujourd’hui. C’était aussi l’époque du contrôle gouvernemental sur les industries qui faisait de l’achat d’une voiture une affaire très importante.

La Jeep en question a été achetée par Lalu Yadav lors d’une vente aux enchères militaire en 1977 pour Rs 5 000, à Panapur, au Bengale occidental.

KARPOORI THAKUR ÉTAIT PAUVRE, TRAVAILLAIT POUR LES PAUVRES

Telle était la simplicité du Jan Nayak. Jusqu’à sa mort en 1988, Karpoori Thakur n’a jamais possédé de voiture.

Karpoori Thakur, qui appartenait à une communauté Nai-Thakur, extrêmement arriérée, fut parmi les premiers à s’inscrire dans son village.

Il a commencé sa carrière politique au sein du mouvement de liberté indien, puis a participé au mouvement Kisan de Sahajan et Saraswati et a ensuite façonné l’avenir politique du Bihar.

Le deuxième mandat de Karpoori Thakur, de 1977 à 1979, a été le plus intéressant, où il a fourni des réserves pour les classes extrêmement arriérées (EBC) et les autres classes arriérées (OBC) dans les emplois gouvernementaux, journaliste principal de The Indian Express. Santosh Singh a déclaré à IndiaToday.In.

“Non seulement les EBC et les EBC, il a également étendu la réserve aux femmes et aux sections économiquement plus faibles (EWS). Ces mesures de justice sociale étaient en fait l’héritage pionnier et durable de Karpoori Thakur”, a ajouté Santosh Singh, dont le livre sur Karpoori Thakur est sur le point d’être libéré.

La simplicité et l’humilité de Thakur ont été soulignées par le Premier ministre Narendra Modi dans un hommage qu’il a écrit pour le Jan Nayak.

“Pendant son mandat de ministre en chef du Bihar, la décision a été prise de construire une colonie pour les dirigeants politiques, mais lui-même n’a pris ni terre ni argent pour cela. Lorsqu’il est décédé en 1988, plusieurs dirigeants se sont rendus dans son village pour rendre hommage. Quand ils ont vu l’état de sa maison, ils ont été émus jusqu’aux larmes – comment quelqu’un d’aussi imposant peut-il avoir une maison aussi simple !” a écrit PM Modi.

L’autre anecdote citée par le Premier ministre Modi pour montrer la magnanimité du leader socialiste date de 1977 et Thakur venait de prendre ses fonctions de ministre en chef du Bihar.

“Le gouvernement Janata était au pouvoir à Delhi et à Patna. Cette fois-là, les dirigeants de Janata s’étaient réunis à Patna pour marquer l’anniversaire de Loknayak JP. Parmi la galaxie des hauts dirigeants marchait le ministre en chef Karpoori Thakur Ji, avec un Kurta déchiré. Dans son propre style , Chandrashekhar Ji a demandé aux gens de donner de l’argent pour que Karpoori Ji puisse acheter un nouveau Kurta. Mais Karpoori Ji était Karpoori Ji. – il a accepté l’argent mais l’a fait don au CM Relief Fund.

C’était le leader généreux à qui Lalu Yadav refusait de prêter sa jeep. Même quand il était malade.