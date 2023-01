Karon Blake abattu par un homme affirmant qu’il a trafiqué une voiture

C’est malade et triste les choses que les gens sont prêts à prendre une vie.

Karon Blake, 13 ans, a été décrite par son directeur du Brookland Middle School, Kerry Richardson, comme « une érudite calme et curieuse qui aimait la mode et le football » selon NBC Washington. Karon a été tué tôt hier matin par un homme du quartier de Brookland qui n’a pas encore été nommé et qui prétend avoir vu le garçon “trafiquer une voiture”.

Selon Fox5DCle membre du conseil du quartier 5, Zachary Parker, et d’autres membres de la communauté pressent la police de DC non seulement de divulguer le nom du tireur, mais également d’informer la famille de toute information qu’ils ont recueillie dans le cadre de l’enquête.

Je n’essaie pas de devancer l’enquête. Je sais qu’il y a de nombreux éléments émouvants à cela », a déclaré Parker dans le communiqué. “Mais à tout le moins, je pense que la famille mérite des informations sur ce qui s’est passé, et j’appelle MPD, j’appelle le bureau du procureur américain à divulguer des informations et à tenir les auteurs responsables.”

À l’heure actuelle, aucune accusation n’a été déposée et les gens craignent que, pour une raison inconnue, les autorités traitent cette affaire de manière très différente de ce qu’elles font normalement. Un instructeur d’armes à feu et avocat nommé George Lyon Jr. du procureur d’Arsenal a déclaré à Fox5DC qu’il enseigne aux étudiants à ne pas affronter les gens pour des crimes contre les biens.

“Vous n’êtes pas légalement justifié d’utiliser la force meurtrière pour arrêter un crime contre les biens”, a déclaré Lyon. “C’est donc un problème que nous avons ici.”

La seule chose qui a été vérifiée par la police est que Karon n’était pas armé lorsqu’il a été tué.

Nous suivrons cette affaire de très près et vous tiendrons au courant dès que des informations seront disponibles.