Karolina Pliskova surpasse Aryna Sabalenka pour atteindre la finale

La huit tête de série Karolina Pliskova a organisé une rencontre finale à Wimbledon avec Ashleigh Barty samedi avec une victoire de 5-7, 6-4, 6-4 sur Aryna Sabalenka sur le court central jeudi. Pliskova a servi 14 as et vient de réaliser une performance très solide et calme dans l’ensemble pour dépasser Sabalenka, qui a elle-même servi 18 as. Il s’agit de la première finale de Wimbledon de Pliskova et d’une deuxième finale du Grand Chelem (US Open). Sabalenka aura quelques moments de prise de décision à blâmer, où elle a un peu hésité.

Pliskova a mis beaucoup plus de balles en jeu que Sabalenka et c’est là que Pliskova a remporté le match. Hormis un match où Sabalenka l’a cassée pour remporter le premier set, la Tchèque n’a pratiquement pas hésité sur son service. Sabalenka n’a même pas réussi à attaquer les deuxièmes services de Pliskova tandis que le Tchèque l’a constamment fait avec les deuxièmes services du Biélorusse.

Pliskova a obtenu 65% de ses premiers services et a remporté 78% de ces points. Sabalenka a obtenu 67% de ses premiers services mais en a remporté 75%.

La plus grande différence entre les deux était les points gagnés au deuxième service. Pliskova a remporté 80% de ses deuxièmes points de service tandis que Sabalenka n’a pu en obtenir que 55%.

Pliskova n’a affronté qu’un seul point de rupture pendant tout le match et a été brisée alors qu’elle avait elle-même 10 points de rupture et en a converti deux.

Pliskova a remporté 34 points de réception tandis que Sabalenka n’a pu gagner que 21 points de réception.

C’était une masterclass au service des deux demi-finalistes, mais Pliskova a devancé Sabalenka.

Pliskova était ravie d’avoir atteint la finale de Wimbledon et l’a déclaré lors de son entretien sur le terrain. « Cela semble incroyable. Je n’avais pas dépassé le quatrième tour et maintenant je suis en finale. C’était un match incroyable de nous deux.

« Je devais rester concentré, c’est pourquoi je l’ai fait.

« C’est difficile si vous ne vous en sortez pas bien, mais il est important de rester positif. Grâce à mon équipe, j’ai réussi à le faire. Ce n’est pas comme si j’oubliais de jouer au tennis si je perdais plusieurs fois au premier tour. Merci beaucoup à mon équipe d’être super positive. »

