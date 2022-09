Karolina Pliskova, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek passent en quarts de finale

L’ancienne finaliste de l’US Open Karolina Pliskova de la République tchèque, la Biélorusse Aryna Sabalenka et la numéro un mondiale Iga Swiatek ont ​​remporté leurs huitièmes de finale respectifs pour se qualifier pour les quarts de finale à Flushing Meadows mardi IST.

Pliskova a vaincu la double championne en simple de l’Open d’Australie, Victoria Azarenka, de Biélorussie, et rencontrera ensuite Aryna Sabalenka, qui a dépassé Danielle Collins, des États-Unis.

Swiatek, classé n ° 1, a perdu le premier set contre l’Allemand Jule Niemeier avant de changer de vitesse pour remporter les deux suivants pour une victoire 2-6, 6-4, 6-0.

Dans un concours impliquant d’anciens joueurs n ° 1 mondiaux, la tête de série n ° 22 Pliskova a vaincu la n ° 26 Azarenka 7-5, 6-7 (5), 6-2 pour s’assurer une place en quart. La finaliste de l’US Open derrière l’Allemande Angelique Kerber en 2016, a pris une ombre de plus de trois heures pour survivre à la triple finaliste de l’US Open Azarenka (2012, 2013 et 2020). C’était la première rencontre entre les deux vétérans du circuit depuis 2019. Pliskova mène désormais leur tête-à-tête 5-4, selon la WTA.

Pliskova affrontera ensuite la tête de série n°6 Sabalenka, qui est revenue d’un set down pour battre la n°19 Danielle Collins 3-6, 6-3, 6-2 pour entrer dans son deuxième quart de finale de l’US Open.

De 2016 à aujourd’hui, Pliskova a atteint les quarts de finale de l’US Open ou mieux cinq fois, avec une victoire-défaite de 26-6.

Sabalenka a battu Collins dans un jeu de frappeurs puissants. Collins a traversé le premier set avec 12 gagnants à huit fautes directes, devançant les huit gagnants de Sabalenka. Dans le deuxième set, Sabalenka a puisé profondément dans ses réserves d’énergie pour maintenir le service pendant un match de 22 points pour mener 4-3. Alors que Collins luttait pour trouver sa gamme de coups dans le premier set, Sabalenka est restée stable. Elle n’a perdu que deux matchs de plus dans le match.

Swiatek, après ses trois durs La passeuse contre Niemeier a déclaré : “Honnêtement, au début (du deuxième set), j’avais l’impression de faire un peu moins d’erreurs, mais elle a également commencé à jouer de manière moins agressive.

“C’était plus facile pour moi de simplement jouer le ballon. Ouais, je pense que j’ai commencé à être plus solide et j’ai utilisé un peu plus les chances que j’avais », a ajouté Swiatek.

C’est le troisième quart de finale du Grand Chelem de Swiatek de la saison. Elle affrontera l’Américaine Jessica Pegula, n°8, mercredi.

« Je suis simplement fière de ne pas avoir perdu espoir. J’ai eu du mal à la repousser (Niemeier). Je suis plutôt content que cela ait fonctionné. J’ai utilisé mon expérience pour garder mon niveau tout au long du match.”

