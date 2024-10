Karolina Muchova contre Olivia Gadecki Prédiction, cotes, choix pour WTA Ningbo 2024

Karolina Muchova affrontera Olivia Gadecki en huitièmes de finale lors de l’événement WTA Ningbo mercredi.

Sur la base des résultats de simulation mis à jour, le modèle de tennis avancé de Dimers (voir Dimers Pro pour un accès complet) prédit Karolina Muchova comme gagnante la plus probable du match.

« Nous avons simulé 10 000 fois le résultat du match Muchova-Gadecki de mercredi », a déclaré Greg Butyn, analyste de données chez Dimers.

« Avec les dernières mises à jour et de nombreuses autres variables, nous estimons les chances de victoire de Karolina Muchova à 87 % et d’Olivia Gadecki à 13 %. »

Mises à jour Muchova contre Gadecki et détails essentiels

Le match WTA Ningbo entre Karolina Muchova et Olivia Gadecki devrait débuter mercredi à 2 h 00 HE.

OMS: Karolina Muchova contre Olivia Gadecki

Karolina Muchova contre Olivia Gadecki Date: mercredi 16 octobre 2024

mercredi 16 octobre 2024 Env. Temps: 02h00 HE/23h00 HP

02h00 HE/23h00 HP Tournoi: WTA Ningbo, Chine Simple Dames 2024

WTA Ningbo, Chine Simple Dames 2024 Rond: Huitièmes de finale

Toutes les dates et heures mentionnées dans cet article sont l’heure de l’Est des États-Unis, sauf indication contraire.

L’aperçu complet de Dimers.com du match Muchova contre Gadecki de mercredi comprend nos pronostics, nos choix et les dernières cotes de paris.

Prédiction Muchova contre Gadecki : qui va gagner ?

À l’aide d’un apprentissage automatique et de données puissants, nous avons simulé 10 000 fois le résultat du match simple féminin Muchova-Gadecki de mercredi dans le cadre de notre couverture des pronostics de tennis.

Notre célèbre modèle prédictif donne Muchova a 87% de chances de gagner contre Gadecki au tournoi WTA de Ningbo.

En plus, Muchova a 81% de chances de remporter le premier setselon notre modèle.

Cotes Karolina Muchova contre Olivia Gadecki

Nous avons rassemblé les cotes de paris les plus récentes en Amérique pour ce match, qui sont répertoriées ici :

Type de pari Muchova Gadecki Ligne d’argent -500 +333 Première série -400 +275

Toutes les cotes sont correctes au moment de la publication et sont sujettes à changement.

Choix de Muchova contre Gadecki

L’avantage le plus fort de notre modèle dans le match Muchova contre Gadecki d’aujourd’hui est sur le ligne d’argent.

Nos pronostics d’experts, comparés aux cotes actuelles, révèlent les meilleurs choix de tennis pour chaque match tout au long de l’année.

Conclusion

Nous prévoyons Karolina Muchova, avec une probabilité de victoire de 87 %, battra probablement Olivia Gadecki au tournoi WTA de Ningbo.

