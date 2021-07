Karnataka Govt School sera la première de l’Inde à participer au lancement d’un satellite

Le vice-ministre en chef du Karnataka, CN Ashwath Narayan, a déclaré jeudi que le lycée gouvernemental pour garçons de Malleshwaram deviendra la première école publique du pays à faire partie du programme de lancement d’un satellite.

« Les élèves de l’école de Malleshwaram seront impliqués dans un programme de lancement de 75 satellites dans le cadre des célébrations du 75e jour de l’indépendance, qui auront lieu l’année prochaine », a déclaré M. Narayan, député de Malleshwaram.

« Habituellement, les étudiants des écoles d’ingénieurs sont impliqués dans de tels projets. Maintenant, cela va être réalisé dans un lycée public en prenant l’aide de l’Association du Congrès technologique indien et de l’ISRO », a-t-il déclaré dans un communiqué de son bureau.

La conception et la fabrication du satellite se feront à l’école en impliquant les élèves de quelques autres écoles publiques, a-t-il ajouté. Notant que ces derniers jours, il y a eu une augmentation des inscriptions dans certaines écoles publiques, M. Narayan a déclaré que plus que les chiffres, la qualité de l’enseignement-apprentissage est importante. Les établissements d’enseignement publics devraient rivaliser avec les établissements privés en termes de fourniture d’une éducation de qualité, a-t-il déclaré.

Concernant la campagne de vaccination en cours pour les étudiants des établissements d’enseignement supérieur, le DCM, qui détient des portefeuilles d’enseignement supérieur, a déclaré que 65% des étudiants des établissements publics et aidés avaient été vaccinés. Vandita Sharma, responsable de la vaccination, et Kumar Naik, secrétaire en chef supplémentaire, Département de l’enseignement supérieur, se coordonnent avec les commissaires de district et toutes les parties prenantes pour atteindre l’objectif optimal, a-t-il ajouté.

