Karnataka Coaching Depot rend hommage à APJ Abdul Kalam et installe un buste en ferraille

L’ancien président indien et feu « Missile Man of India », le Dr APJ Abdul Kalam, a été immortalisé à bien des égards par ses compatriotes et ses ardents admirateurs pour sa contribution au développement scientifique de l’Inde. Maintenant, dans un effort similaire, un buste du défunt scientifique a été installé dans un dépôt d’entraîneurs de chemin de fer à Karnataka. L’installation unique peut être vue par les passagers qui voyageront de la gare de Yesvantpur à Bengaluru vers Tumakuru, a rapporté le Times of India. Le buste est unique car il a été fabriqué avec des objets mis au rebut tels que des écrous, des boulons, des brins de fil et d’autres matériaux de rebut, ont déclaré des responsables de la South Western Railway. La structure mesure 7,8 pieds de haut et pèse 800 kilogrammes.

L’officier supérieur du dépôt d’entraîneurs de Yesvantpur, Vikas Gurwani, a déclaré que « l’homme missile » est une source d’inspiration pour tous les ingénieurs. « Notre équipe interne dirigée par les ingénieurs de section CP Sridhar et Srinivas Raju a créé cette structure à partir de matériaux de rebut. Nous n’avons dépensé qu’environ 3 000 roupies en travaux de peinture », a-t-il déclaré.

Le ministère des Chemins de fer a également tweeté les images du buste installé par le dépôt ferroviaire Yesvantpur.

L’hommage le plus créatif au Missile Man et ancien président de l’Inde, le Dr APJAbdul Kalam par Yesvantpur Coaching Depot à SWR. La structure lourde de 7,8 pieds de haut et de 800 kg est entièrement fabriquée à partir de matériaux de rebut comme des boulons, des écrous, des câbles métalliques, des contenants de savon & Pièces d’amortissement. pic.twitter.com/q0NoGQ2GVY – Ministère des Chemins de fer (@RailMinIndia) 22 juillet 2021

Le buste ainsi qu’une statue de Swami Vivekananda et le lion « Make in India » ont également été créés par l’équipe du dépôt de coaching Yesvantpur de SWR.

« En dehors de notre travail d’entretien des autocars, nous sommes heureux de trouver du temps pour imaginer ces initiatives. Kalam monsieur a dit un jour : « La créativité, c’est voir la même chose mais différemment. Nous voulions donc rendre à Missile Man l’hommage le plus créatif », a déclaré Gurwani.

La créativité à son meilleur : Yesvantpur Coaching depot à South Western Railway a conçu Lion «Make in India» exclusivement à partir de matériaux de rebut d’autocars. pic.twitter.com/7ZHXjRcSnh – Ministère des Chemins de fer (@RailMinIndia) 23 juillet 2021

L’installation a reçu beaucoup d’adulation de la part des internautes qui ont loué la créativité, mais certains étaient également d’avis que la structure devrait être conservée dans une gare centrale afin que tous puissent voir.

Tout simplement incroyable, même @RailwaySeva devrait construire la statue du Dr.APJ Abdul Kalam dans certaines gares majeures. — Pratik Rathod 🇮🇳 (@Pratik_Rathod33) 22 juillet 2021

Excellent et incroyable hommage & – KK Sharma (@PrincipalTTC) 23 juillet 2021

Le « Jardin du patrimoine Kempegowda » a également été mis en place comme une attraction par les responsables du dépôt et orné de peintures 3D sur des rochers.

