Karnataka Bizman convertit 21 acres de terres stériles en forêt dense en 10 ans

Au cours des deux dernières années, les incendies de forêt ont détruit la couverture verte du Karnataka. De tels incendies ont atteint leur apogée en 2019, alors que le parc national de Bandipur rasant 15 000 acres était en feu. Belagavi, Chamarajanagar, Mysuru, Kodagu, Dakshina Kannada, Uttara Kannada et Shivamogga sont les districts les plus touchés du Karnataka. La plupart de ces feux sont soit au sol, soit des feux de brousse. Par conséquent, la végétation au sol en est fortement affectée et ne se ravive que lors de la prochaine pluie. Les services forestiers de divers districts n’ont pas de données sur les victimes humaines et animales dans de tels incendies.

Les gens croient que, contrairement à d’autres endroits, les incendies de forêt au Karnataka ne sont pas naturels, mais sont plutôt causés par l’homme avec des arrière-pensées. Mais il y a plusieurs personnes qui contribuent à faire revivre les forêts denses de l’État. L’initiative d’un entrepreneur basé à Bengaluru a récemment été mise en lumière lorsqu’il a converti une terre stérile de 21 acres en une forêt dense en 10 ans. Il a acheté le terrain à Sagar et prévoyait d’ajouter une couverture forestière dans la région. Avec l’aide du célèbre écologiste Akhilesh Chipli, l’entrepreneur a transformé la terre aride en un couvert forestier.

Karnataka | Un entrepreneur de Bengaluru, Suresh Kumar, a acheté 21 acres de terres stériles à Sagar et les a transformées en forêt en 10 ans avec l’aide de l’écologiste Akhilesh Chipli. pic.twitter.com/Jn8Y95uuiy– ANI (@ANI) 4 juillet 2021

En parlant à l’ANI, l’écologiste Chipli a révélé que la forêt a été nommée « Usha Kiran », ce qui signifie les rayons du soleil du matin. Il a informé que la terre était comme un désert et dix ans plus tard, elle est maintenant convertie en forêt naturelle.

La couverture verte a des espèces indigènes de Western Ghat et est devenue un centre d’étude pour les écologistes et les étudiants. Chipli a informé que le modèle, sur lequel la forêt d’Usha Kiran est faite, est pertinent dans la région des Ghâts occidentaux car l’objectif est de sauver la flore et la faune indigènes. Les passionnés de photographie d’oiseaux envahissent la forêt en grand nombre. Chipli a déclaré que les gens sont inspirés et promettent de construire de telles couvertures forestières pour préserver leur flore et leur faune indigènes. Usha Kiran possède des variétés de plantes très sélectionnées et la plupart poussent naturellement.

