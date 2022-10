Karma contre-attaque pour Archana Gautam, les colocataires rejettent le politicien en tant que capitaine

Grand Patron 16: Le 20e jour, Archana Gautam a enfreint les règles maximales sous le capitanat de Shiv Thakare. Archana et Priyanka Chahar Chaudhary violent une règle de la maison en dormant pendant la journée même après avoir été avertis par le capitaine Shiv, qui fait de son mieux pour les obliger à se conformer. Ennuyés par les concurrents qui ont protesté contre leur rythme de sommeil, Priyanka et Archana ont cherché à se venger en faisant claquer des assiettes pendant les heures de sommeil désignées.

Pour mettre le mudda endormi au repos, Bigg Boss a convoqué tout le monde dans le salon et autorise Shiv à punir les deux contrevenants (Archana et Priyanka). Shiv a condamné Archana à la prison circulaire et a enfermé Priyanka dans une boîte en bois conservée dans le jardin jusqu’au prochain commandement de “Bigg Boss”.

Regardez Bigg Boss s’en prendre à Shiv







Abordant les actions d’Archana Gautam de violation des règles de la maison, “Bigg Boss” l’a annoncée comme le nouveau capitaine de la maison comme punition jusqu’au lendemain matin. Le capitaine l’a avertie qu’elle sera sous surveillance stricte pendant les prochaines 24 heures. Après avoir été capitaine, une Archana excitée a sauté de joie tandis que les autres colocataires sont inconscients de ses plans.

D’autre part, les concurrents se sont donné la main pour donner une leçon au capitaine. Un changement massif dans la dynamique a secoué la maison sous la capitainerie d’Archana. Cela a abouti à une course rapide de chocolats et d’équipements exclusifs dans la chambre du capitaine.

Regardez les colocataires affronter Archana





Aucun des colocataires n’a obéi à Archana, et ce dernier a eu de vilaines disputes avec Manya Singh, Gori Nagori et Shiv Thakare. Vers minuit, les concurrents ont formé un cercle et ont commencé à jouer Antakshri à haute voix. Cela a irrité Archana et elle les a confrontés. Archana a indirectement averti Nimrit, Gautam et MC Stan qu’ils devront payer les répercussions pendant leur mandat de capitaine.