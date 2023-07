Karlsruhe 2 – 4 Liverpool

Liverpool est revenu par derrière pour battre Karlsruher 4-2 avec le remplaçant Diogo Jota marquant deux fois dans le temps d’arrêt pour l’équipe de Jurgen Klopp.

Darwin Nunez avait donné l’avantage à Liverpool en trois minutes, mais des buts de part et d’autre de la mi-temps de Lars Stindl et Sebastian Jung ont donné l’avantage à l’équipe allemande de deuxième division dans son nouveau stade. Mais l’égalisation méritée de Gakpo a précédé le drame tardif puisque Jota l’a remporté tardivement.

Il y a eu des débuts pour les recrues estivales Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister – les deux milieux de terrain jouant une mi-temps chacun – mais il n’y avait aucun signe de Jordan Henderson. Le capitaine de Liverpool devrait déménager en Arabie saoudite pour jouer sous Steven Gerrard à Al Ettifaq.

Nouvelles de l’équipe de Liverpool L’équipe de Liverpool en première mi-temps : Kelleher, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Alexander-Arnold, Clark, Szoboszlai, Diaz, Salah, Nunez. L’équipe de Liverpool en seconde période : Jaros, Gomez, Quansah, Matip, Scanlon (Koumas), Mac Allister, McConnell, Tsimikas, Doak, Gakpo, Jota.

Image:

Darwin Nunez célèbre le premier but de Liverpool en trois minutes





Cela semblait être une soirée simple lorsque Liverpool a pris les devants grâce à une finition du pied gauche de Nunez. L’international uruguayen a refusé sa première occasion de tir pour nourrir Mohamed Salah, mais son coéquipier l’a renvoyée directement pour marquer.

Avec Trent Alexander-Arnold arborant une nouvelle coupe de cheveux et jouant en tant que milieu de terrain complet, Liverpool a dominé dès le début avec Szoboszlai montrant quelques touches soignées. Mais Karlsruher est revenu dans le match et Stindl a illuminé le stade avec l’égalisation.

L’ancien international allemand a commencé sa carrière avec le club, faisant un retour émouvant cet été et quelle façon de marquer l’ouverture du Wildpark. Un coin de l’aile gauche lui a été retiré et Stindl a dépassé Caoimhin Kelleher, impuissant.

Stindl a joué un rôle déterminant dans le but qui a donné l’avantage à Karlsruher, son travail intelligent renvoyant Jung sur la droite, le tir haut trouvant le filet au premier poteau. Ce fut un revirement mais Liverpool – qui a effectué 11 changements à la pause – a pris les choses en main par la suite.

Image:

Cody Gakpo célèbre avec Kostas Tsimikas après avoir été mis en place par Mo Salah





Gakpo a de nouveau nivelé quand il a récupéré le renversement du Jota bondissant à quelques mètres du but et a pivoté pour battre calmement le gardien de but. Cela semblait être cela, mais c’est Jota qui a eu le dernier mot dans les arrêts de jeu lorsque Gakpo est devenu fournisseur.

Le tableau n’a révélé que trois minutes de temps d’arrêt, mais cela a suffi à l’attaquant portugais pour trouver le filet deux fois, dansant pour son premier avant de sceller la victoire avec un autre pour terminer un entraînement satisfaisant pour Liverpool.

Klopp satisfait de Szoboszlai et des autres

« En première mi-temps, il était clair que les nouveaux garçons étaient les meilleurs en contre-presse », a déclaré Klopp en s’adressant à Télévision LFC après. « Le patron a dit allez-y et ils y vont. Ils doivent tous le faire. Pas parce que c’est mon idée mais parce que nous devons tous le faire en commun.

« J’ai aimé Dom [Szoboszlai] beaucoup. Surtout quand il était à moitié parti. Bobby (Clark) a très bien réussi. Conor Bradley était superbe. Ce sont tous des signes positifs. Continuons. Ce n’était pas un match décisif pour la saison, mais nous l’avons traversé et pour autant que je sache, personne n’a de problèmes.

« J’ai déjà dit aux garçons, dans les 20 premières minutes de la seconde mi-temps, nous avons probablement joué le double des passes de la dernière ligne dans les demi-espaces que nous avons faites en première mi-temps. Nous attendions, donnions le ballon à Trent et puis nous voyions ce qu’il pouvait faire. Mais ça va. Les premiers jours.

« Vous avez pu voir en seconde période avec Cody, Diogo, Macca et avec les enfants à gauche et à droite, ce qu’ils peuvent faire là-bas. Kostas (Tsimikas)? C’était une pure joie à regarder, le garçon n’a jamais joué à ce poste. [in midfield] dans toute sa vie. La dernière ligne était bonne.

« Nous gagnons un match 4-2. Nous aurions pu le perdre, bien sûr. Mais ils étaient bons. Vraiment organisés. Ils ont marqué deux mondiaux. Wow. Bien. Maintenant, les garçons ont leur premier jour de congé [on Thursday] depuis que nous avons commencé. Utilisons cela pour la récupération, puis nous repartons. »

Le verdict de Szoboszlai sur son premier match

« Je fais de mon mieux chaque jour », a déclaré Szoboszlai à LFC TV après le match. « Je me réveille en pensant à la meilleure façon de donner le meilleur de moi-même et de bien performer à chaque match. Je travaille très dur pour ce moment et je vais juste continuer.

« Bien sûr, ça fait du bien de gagner le match. Je pense que nous avons fait tout notre possible pour le premier match. C’était vraiment bien. Maintenant, nous nous concentrons sur le deuxième.

« Les coéquipiers sont des gars sympas et le manager est allemand, donc je connais ce style de jeu dans le football. Donc, ce n’est pas nouveau pour moi, mais je dois quand même faire de mon mieux chaque jour et je vais le faire. »