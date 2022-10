Karlie Kloss et Joshua Kushner restent muets sur les allégations SKIMS de Ye alors qu’ils sortent à New York

Karlie Kloss et son mari Joshua Kushner sont restés silencieux sur les récentes allégations de Kanye “Ye” West concernant l’investissement de Kushner dans la société de vêtements et de vêtements sculptants de Kim Kardashian, SKIMS.

Lors d’une apparition dans “Tucker Carlson Tonight” jeudi, l’homme de 45 ans a déclaré à Carlson qu’il n’avait pas été informé qu’il détenait une participation plus petite dans l’entreprise de son ex-femme que Kushner.

Il a allégué qu’il avait été tenu dans l’ignorance du fait que Kusher possédait 10% de SKIMS alors que West lui-même ne détenait qu’une participation de 5% dans la société, qui est évaluée à 3,2 milliards de dollars en janvier 2022.

Cependant, le mannequin de 30 ans et l’homme d’affaires de 37 ans sont restés silencieux lorsqu’ils ont été interrogés sur les déclarations de West par des paparazzi qui les ont filmés alors qu’ils sortaient à New York vendredi.

“Tu sais, j’ai dîné avec Ivanka [Trump]Jared [Kushner]et Josh [Kushner] et quelques jours plus tard, j’ai découvert que Josh Kushner avait 10% de SKIMS, une ligne que j’avais développée avec Kim et j’avais beaucoup de problèmes avec l’imagerie de SKIMS”, a déclaré le hitmaker de “Flashing Lights”. Carlson.

Il a poursuivi: “Alors, j’ai découvert après ce dîner que Josh Kushner avait 10% de SKIMS, et j’avais 5% de SKIMS… et je suis sûr que Jared [Kushner] en a encore une part.”

“J’ai dit, ‘Hey, Josh, et si j’avais 10 pour cent de [Kushner’s wife] La ligne de maillots de bain lingerie shapewear de Karlie Kloss, et vous en avez cinq pour cent, et vous ne le saviez pas ? Comment cela te ferait te sentir?'”

La Yeezy entrepreneur a également partagé: “En tant que personne qui a vraiment construit quelque chose à partir de rien, quand je suis assis en face de Josh Kushner, et il se sent tellement en droit d’avoir cette idée et cette personne n’a jamais rien apporté de valeur autre que soi-disant être un bon investisseur en capital-risque, j’ai un majeur — j’ai un gros problème avec ça.”

Les représentants de Kushner et Kloss n’ont fait aucun commentaire.

Kardashian, 41 ans, et l’entrepreneur suédois Jens Grede ont fondé SKIMS en 2019. En avril 2021, Kardashian a déclaré au New York Times que Ye était “super impliqué” au début. La star des “Kardashians” a expliqué que son mari de l’époque avait émis des “critiques franches” sur l’emballage de SKIMS.

La société de Kushner, Thrive Capital, a dirigé le financement de 154 millions de dollars de SKIMS lors du cycle de financement de série A de la société en avril 2021, par Crunchbase. Thrive Capital a également participé à l’arrondi de financement de série B de SKIMS en janvier 2022, qui a levé 240 millions de dollars.

West a également visé Kushner jeudi, avant son apparition dans “Tucker Carlson Tonight”.

Dans un post Instagram maintenant supprimé, Ye a écrit : “F—K JOSH KUSHNER.”

“ET SI J’AVAIS 10 % DE LA LIGNE DE SOUS-VÊTEMENTS KARLIE KLOSS SANS QUE VOUS LE SAVIEZ”, a-t-il poursuivi. “ET VOUS AVEZ SEULEMENT 5 %.”

“SANS VOUS LE SAVOIR”.

Ye a également fait référence au frère de Kushner, Jared, et à sa femme Ivanka Trump dans le message.

Jared et Ivanka ont tous deux été conseillers principaux du père de ce dernier, le président américain Donald Trump, pendant son administration.

“JARED RETENAIT TRUMP”, a-t-il écrit.

“IVANKA EST LE FEU”, a ajouté West.

Will Mendelson de Fox New Digital a contribué à ce rapport.