Karlie Kloss a l’air chic et sans effort alors qu’elle fait la fête pendant la Semaine de la Haute Couture à Paris

Karlie Kloss avait l’air chic et sans effort alors qu’elle assistait lundi à une réception d’exposition et à une soirée après-spectacle Schiaparelli lors de la Semaine de la Haute Couture à Paris.

La femme de 31 ans portait un pantalon évasé taille haute bleu marine et une chemise blanche tressée lorsqu’elle est sortie pour la réception d’une nouvelle exposition à la galerie Gagosian.

Karlie a superposé sa tenue pour l’exposition, intitulée « Iconic Avedon : A Centennial Celebration of Richard Avedon », avec un manteau long en cuir.

Le mannequin a terminé le look en portant ses mèches blondes dans un chignon lissé et en l’associant à des escarpins ornés de bijoux et des mini boucles d’oreilles créoles dorées.

Plusieurs autres noms de la mode étaient présents à l’événement, notamment le mannequin Ella Richards et le créateur de mode nord-irlandais Jonathan « JW » Anderson.

Karlie Kloss avait l’air chic et sans effort dans une paire de pantalons évasés taille haute et un manteau en cuir alors qu’elle assistait à la réception d’une nouvelle exposition à Paris lundi.

La femme de 31 ans portait un pantalon bleu marine et une chemise blanche tressée lorsqu’elle est sortie pour l’événement à la galerie Gagosian.

Karlie a ensuite porté un costume à fines rayures bleu marine alors qu’elle assistait au défilé Schiaparelli printemps-été 2024 pour la Fashion Week Haute Couture dans la capitale française.

Et plus tard, le mannequin a été photographié quittant la soirée après-show toujours dans son costume à fines rayures avec son mari Joshua Kushner et un ami.

Le costume de Karlie comprenait une veste de style blazer et un pantalon ample assorti et elle s’est assurée de se couvrir bien au chaud par temps froid à Paris, portant un long manteau sombre par-dessus son ensemble.

Elle a associé la tenue à une paire de chaussures plates noires, un sac noir avec une chaîne dorée et une paire de lunettes de soleil de forme ovale. Karlie portait ses mèches brunes lissées en arrière dans un look chic.

Karlie a posé avec confiance pour les photographes alors qu’elle rejoignait de nombreuses célébrités lors du spectacle étoilé.

Elle fit un signe de la main et envoya des baisers alors que les pap s’éloignaient.

Jennifer Lopez, 54 ans, et Zendaya, 27 ans, faisaient partie des stars présentes au défilé de Schiaparelli, cette dernière semblant presque méconnaissable alors qu’elle portait une jupe en soie noire avec une traîne unique en forme de queue qui descendait les marches derrière elle.

J.Lo, quant à elle, se démarquait de la foule dans une volumineuse veste blanche, ornée de pétales individuels, avec un col roulé assorti en dessous et d’épais collants noirs.

La chanteuse s’est donné quelques centimètres supplémentaires avec une paire de talons hauts noirs avec des détails en trou de serrure dorés, tout en portant un sac à main unique avec un visage doré.

Le mannequin (vu avec Jonathan ‘JW’ Anderson) a finalisé son look en portant ses mèches blondes dans un chignon lissé et en l’associant à des escarpins ornés de bijoux et des mini boucles d’oreilles dorées.

Plusieurs autres noms de la mode ont assisté à l’événement, notamment le créateur de mode nord-irlandais Jonathan « JW » Anderson.

Le mannequin Ella Richards était également présente à l’événement

Et plus tard, le mannequin a été photographié quittant la soirée après-show toujours dans son costume à fines rayures avec son mari Joshua Kushner et un ami.

Le costume de Karlie comprenait une veste de style blazer et un pantalon ample assorti.

Karlie s’est assurée de se couvrir bien au chaud par temps froid à Paris, en portant un long manteau sombre par-dessus son ensemble.

Karlie Kloss était parmi les stars présentes au défilé Schiaparelli printemps-été 2024 pour la Fashion Week Haute Couture à Paris

L’homme de 31 ans portait un costume bleu marine à fines rayures, composé d’une veste de style blazer et d’un pantalon ample assorti.

Hunter Schafer était également parmi les participants, faisant tourner les têtes dans une robe en velours noir.

La star d’Euphoria, 25 ans, a fait preuve de longues jambes dans un numéro plongeant sans bretelles doté d’une jupe portefeuille.

Elle a rehaussé sa silhouette avec une paire de talons noirs et dorés et a opté pour une paire de collants opaques.

La star a ajouté une spectaculaire pièce de cou en forme de fleur dorée et a coiffé ses tresses blondes dans un chignon soigné.

Bella Thorne, 26 ans, a également fait une apparition, attirant l’attention dans un costume ajusté en velours noir orné de gros boutons dorés.

Les stars se sont rassemblées pour regarder les mannequins se pavaner sur le podium de l’événement Schiaparelli

Des personnalités comme Jennifer Lopez, Zendaya et bien d’autres sont venues voir les mannequins présenter la collection.

Hunter Schafer a fait tourner les têtes dans une robe en velours noir à son arrivée au défilé Schiaparelli printemps-été 2024.

Zendaya a affiché son sens du style impeccable en enfilant une jupe en soie noire avec une traîne unique en forme de queue qui descendait les marches derrière elle.

J.Lo a poussé son regard encore plus loin en enfilant une paire de lunettes de soleil uniques en métal doré avec des sourcils attachés

Le haut était orné d’épaules en fausse fourrure et Bella a associé cette tenue accrocheuse à une paire d’énormes boucles d’oreilles pendantes dorées.

La dernière apparition de Karlie à la Fashion Week de Paris intervient après avoir montré son physique sensationnel au défilé homme automne/hiver 2024-2025 de Louis Vuitton.

L’ancienne mannequin de Victoria’s Secret a mis en valeur son sens du style tendance avec une veste oversize en satin doré avec une doublure rayée noire et blanche.

Elle rayonnait d’une joue à l’autre alors qu’elle se pavanait six mois seulement après avoir donné naissance à son deuxième enfant Elijah avec son mari Joshua Kushner, 38 ans, en juillet 2023.