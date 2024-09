Karla Sofia Gascon, Selena Gomez

Cette saison des Oscars, tous les regards sont tournés vers « Emilia Pérez ».

La comédie musicale en langue espagnole de Jacques Audiard, acclamée par la critique et récemment sélectionnée comme candidature officielle de la France pour la catégorie long métrage international des Oscars, est sur le point de dominer le circuit des récompenses. Dans une exclusivité révélée à VariétéKarla Sofía Gascón, qui interprète le personnage principal, sera nominée pour le prix de l’actrice principale. Ses co-stars, Zoe Saldaña, Selena Gomez et Adriana Paz, se disputeront les nominations pour le prix de l’actrice dans un second rôle. Les quatre femmes ont remporté collectivement le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes après la première mondiale du film.

« Emilia Pérez » suit Emilia (Gascón), une cheffe de cartel redoutée qui cherche l’aide d’une avocate, Rita (Saldaña), pour simuler sa propre mort afin de vivre enfin sa vie authentiquement comme elle-même.

Dans une performance qui résonne profondément avec ses expériences personnelles, Gascón incarne le redoutable baron de la drogue avant les transitions d’Emilia, mêlant puissance et vulnérabilité dans un portrait qui pourrait marquer l’histoire. Si elle est nominée, Gascón serait la première actrice ouvertement transgenre à recevoir une nomination aux Oscars.

Lire:Vous pouvez voir toutes les prédictions des Oscars dans les 23 catégories sur une seule page sur le Variété Circuit des récompenses : Oscars.

Shanna Besson

Tous les regards sont tournés vers Zoe Saldaña et Selena Gomez dans la course à l’Oscar du meilleur second rôle féminin. L’histoire des Oscars montre qu’il n’est pas rare que plusieurs femmes du même film soient nommées dans la catégorie des seconds rôles : plus de 33 % des nominations ont compté plus d’une actrice d’un même film.

Saldaña, déjà une star du box-office avec des rôles dans quatre des films les plus rentables de tous les temps, est l’une des premières favorites. Bien que son temps à l’écran dans « Emilia Pérez » soit presque égal à celui de Gascón, son classement dans la catégorie second rôle suit un précédent établi par les précédentes campagnes aux Oscars, comme le lauréat du meilleur film « Chicago » (2002), où Catherine Zeta-Jones a remporté le prix de l’actrice dans un second rôle tandis que Renée Zellweger concourait dans la catégorie actrice principale. Par coïncidence, Zeta-Jones était également rejointe par sa co-star, Queen Latifah, issue de l’industrie de la musique. Cela signifie-t-il que Gomez va recevoir de bonnes nouvelles ?

Cette approche pourrait également favoriser Gomez, qui a obtenu sa première nomination aux Emmy Awards cette année pour Only Murders in the Building. Gomez livre une performance remarquable dans le rôle de Jessi, l’épouse séparée d’Emilia, un rôle qui allie profondeur émotionnelle et star power. Si Gomez et Saldaña obtiennent toutes deux des nominations, ce serait une première historique : deux Latinas nommées dans la même catégorie pour le même film. À ce jour, seules deux Latinas ont remporté des Oscars d’interprétation : Rita Moreno pour West Side Story (1961) et Ariana DeBose pour le remake de 2022 du même film, et ont joué le même rôle.

Au-delà des catégories d’interprétation, « Emilia Pérez » devrait être une candidate sérieuse dans tous les domaines aux Oscars de cette année. Le style visuel audacieux du film et sa narration complexe en font un candidat probable pour des nominations dans des catégories telles que le scénario, la conception de la production, la cinématographie, le montage, le maquillage et la coiffure, le son, la musique originale et la chanson originale (jusqu’à deux).

« Emilia Pérez » a continué à avoir une forte présence dans le circuit des festivals. Il a fait sa première nord-américaine au Festival du film de Telluride, où Audiard a reçu le Silver Medallion Tribute. Le film a ensuite été présenté au Festival international du film de Toronto, où il a été nommé finaliste pour le TIFF Audience Award.

Netflix distribuera le film avec une sortie en salle limitée le 1er novembre avant sa sortie sur la plateforme de streaming le 13 novembre.