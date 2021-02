Karl Stefanovic publie un message puissant sur les lois obsolètes sur le consentement sexuel dans les écoles

Karl Stefanovic a fait écho aux appels croissants en faveur d’une révision des lois obsolètes sur le consentement sexuel à la suite d’une conversation préoccupante avec sa fille adolescente.

Stacey Maloney, le nouveau chef de l’équipe de police de NSW pour les abus contre les enfants et les crimes sexuels, mène une pression pour que l’État change sa définition du consentement, car seuls trois pour cent des cas de viol sont condamnés.

Le consentement est une zone trouble en Nouvelle-Galles du Sud avec des lois de 20 ans stipulant qu’une personne doit être éveillée, consciente et capable de penser clairement pour accepter le sexe.

Cela fait suite à une récente pétition demandant aux écoles de mettre en œuvre une meilleure éducation au consentement sexuel.

Le surintendant détective Maloney est apparu mardi à l’émission Today Show, où le co-animateur du programme Stefanovic a ouvert une discussion franche qu’il a eue avec sa fille Ava Willow, 15 ans, au sujet du mouvement grandissant.

Karl Stefanovic (photographié avec la co-animatrice Sylvia Jeffreys mardi) a exprimé ses préoccupations concernant les lois obsolètes sur le consentement sexuel de NSW

« Ma fille nous a parlé de ce mouvement dans les lycées et l’une des choses, la chose la plus puissante qu’elle a dite était que les garçons ne savaient pas sur le consentement. Et quelque chose doit être fait à ce sujet », a commencé Stefanovic.

Le surintendant-détective Maloney était d’accord.

« Je pense que c’est une situation qui met en évidence quelque chose de proéminent dans la communauté et certainement quelque chose dont je pense que nous devons avoir des conversations », a-t-elle déclaré.

«Je pense que nous avons tous des conversations avec nos enfants en particulier et ils ont des conversations dans les écoles.

« Mais il est certainement assez déroutant dans cet état de savoir à quoi ressemble le consentement et je pense que certaines mesures doivent être prises pour que ce soit plus clair pour tout le monde. »

Stefanovic (à gauche) a fait part de ses préoccupations tout en se rappelant une discussion franche avec sa fille adolescente Ava Willow (à droite)

La discussion a rapidement porté sur l’âge auquel les adolescents devraient être informés au sujet du consentement, ce que le surintendant-détective Maloney estime qu’il devrait être plus tôt qu’actuellement.

Stefanovic a ajouté: « Il y a de très faibles niveaux de signalement qui se produisent au lycée parce que les filles sont tellement affectées par ce qui se passe et sont embarrassées.

«Le taux de condamnation est si bas, 3%. Si vous êtes une femme ou une jeune fille assise là, vous vous dites: «Pourquoi ferais-je ça?

Le père de quatre enfants a souligné plus tard la nécessité du consentement pour être enseigné dans les écoles.

« Vous devez donc entrer dans les écoles, vous devez entrer en 7e ou 8e année, l’âge auquel vous commencez est controversé », a déclaré Stefanovic.

« Vous devez vous adresser aux garçons parce que je crains que ma fille sorte le week-end et si elle ne donne pas son consentement et que quelque chose d’horrible se passe. »

«Qu’est-ce que le consentement? Comment décrivez-vous à un garçon de 8 ans ce qu’est le consentement?

«Comment leur donnez-vous le message qu’ils ne peuvent pas simplement prendre physiquement?

Stacey Maloney (photo), la patronne de l’équipe de police de la NSW pour la maltraitance des enfants et les crimes sexuels

Une pétition a été lancée la semaine dernière pour demander aux écoles de mettre en œuvre une meilleure éducation sur le consentement sexuel.

Lancée par l’ancien étudiant de Kambala Chanel Contos, 22 ans, la pétition a révélé des allégations inquiétantes contre des garçons de prestigieuses écoles privées.

L’ancienne employée du Parlement, Brittany Higgins, est devenue publique la semaine dernière avec des allégations explosives selon lesquelles elle aurait été agressée sexuellement par un collègue masculin dans le bureau d’un ministre au Parlement après une soirée alcoolisée en 2019.

Depuis, trois autres femmes se sont manifestées pour affirmer avoir été agressées sexuellement par lui.