Karl Stefanovic dit que Scott Morrison doit répondre aux allégations selon lesquelles un ministre actuel aurait violé une femme

Karl Stevanovic dit que Scott Morrison doit répondre aux allégations selon lesquelles l’un des ministres de son cabinet aurait violé une femme qui s’est ensuite suicidée.

Un animateur déchaîné aujourd’hui a demandé au Premier ministre de traiter la question alors que le Parlement fédéral est englouti dans un certain nombre d’allégations de viol impliquant des politiciens ou des membres du personnel politique.

«Le problème est que ces choses deviennent politiques. Au centre se trouvent les victimes. Ce sont les victimes qui ont vécu cela », a-t-il déclaré lundi.

«Ils n’ont pas de voix. Ils voient qu’ils ne sont pas entendus. Ils voient que politiquement parlant ils sont devenus un pion. Pourquoi parleriez-vous en tant que victime?

« Il (M. Morrison) peut saisir la journée ici. Il peut faire quelque chose de positif ici.

Le sénateur tasmanien Jacqui Lambie a convenu qu’il devait y avoir une réponse de M. Morrison, l’exhortant à «se lever et à commencer à être un leader».

Aujourd’hui, l’hôte Karl Stevanovic (photo) a déclaré lundi que les victimes présumées d’agression sexuelle « voyaient qu’elles n’avaient pas de voix » tout en discutant de nouvelles allégations selon lesquelles une femme aurait été violée par un ministre actuel.

La sénatrice Jacqui Lambi (photo) a déclaré que le Premier ministre devait répondre aux dernières allégations, exhortant Scott Morrison à « commencer à enquêter sur cette question là où elle doit faire l’objet d’une enquête ».

«Le Premier ministre devrait répondre. Ces allégations ne disparaissent pas. J’imagine qu’il y en aura d’autres à venir le mois prochain. Cela ne fait aucun doute », a déclaré le sénateur Lambie.

«Ce n’est pas quelque chose qu’il peut simplement jeter sous le pont et dire » rien à voir ici. Je ne fais rien « . Il doit maintenant se lever. Commencez à être un leader. Commencez à être le premier ministre. Et commencez à enquêter là où il faut enquêter.

M. Morrison fait face à des appels à mettre à l’écart un haut ministre accusé d’avoir violé une femme avant de se lancer en politique.

La sénatrice verte Sarah Hanson-Young, Penny Wong du Parti travailliste et le Premier ministre ont reçu une lettre détaillant la plainte la semaine dernière.

L’incident se serait produit en 1988, alors que la femme avait 16 ans.

La femme s’est rendue à la police de NSW l’année dernière, mais l’enquête a été suspendue lorsqu’elle s’est suicidée après avoir dit aux autorités qu’elle ne voulait pas poursuivre.

La lettre comprenait une déclaration détaillée préparée par la femme pour son avocat, a rapporté ABC’s Four Corners.

Cependant, Dhanya Mani, une amie de la femme, s’est rendue sur Twitter pour exhorter les parlementaires à ne pas politiser son traumatisme et a critiqué Four Corners pour ses reportages.

« La femme dont les allégations historiques sont maintenant d’actualité est / était l’une de mes amies les plus aimées. VEUILLEZ ne pas politiser son traumatisme. Elle ne voudrait pas ça. VEUILLEZ consulter vos proches au sujet des décisions. Nous sommes toujours en deuil. C’est plus que pénible », a posté l’ami sur Twitter.

« Je crois comprendre que sa famille s’est déjà opposée – et spécifiquement – à ce que Four Corners raconte son histoire. ‘

La sénatrice travailliste Penny Wong (photo) a reçu une lettre au sujet du viol présumé de 1988 par un ministre fédéral désormais haut placé

Le Premier ministre Scott Morrison (photo) a été informé de la lettre et a confirmé que les allégations avaient été renvoyées à la police fédérale australienne

Une amie de la femme qui a prétendu avoir été violée par l’actuel ministre du cabinet s’est adressée à Twitter pour exhorter les parlementaires à ne pas « politiser son traumatisme »

DEMANDE AU MINISTRE DE SE RETIRER Le sénateur Hanson-Young croit que le ministre doit se tenir à l’écart en attendant une enquête indépendante par un ancien juge éminent. « Il n’est tout simplement pas juste de suggérer que ce type d’allégation pourrait persister, pendre au-dessus de la tête de tout le cabinet », a-t-elle déclaré lundi à la radio ABC. «S’asseoir autour de cette table érode la confiance, l’intégrité et la conviction que ce gouvernement prend les agressions sexuelles au sérieux. Michael Bradley, associé directeur de Marque Lawyers, qui représentait la femme lorsqu’elle a porté plainte à la police, s’est demandé si le ministre pouvait faire son travail avec son intégrité en question. «Je pense qu’il devra se tenir à l’écart, du moins pour le moment, car il a été accusé d’un crime aussi grave», a déclaré M. Bradley à Nine journaux. «C’est intenable pour lui de ne pas le faire, je pense. Ce n’est pas vraiment une question juridique, c’est une question de convenance. Le dirigeant travailliste Anthony Albanese a déclaré que l’allégation devait faire l’objet d’une enquête appropriée et non gérée politiquement. L’ancien Premier ministre Malcolm Turnbull a reçu une lettre de la femme fin 2019 lui demandant son avis. « Elle a décrit un viol assez horrible qui, selon elle, avait eu lieu aux mains de cette personne, une personne qu’elle a dit être maintenant dans le cabinet », a-t-il déclaré. «L’une des choses qu’elle a remarquées, je pourrais dire, c’est qu’elle avait tenu de nombreux journaux intimes. Elle a mentionné qu’elle avait un avocat et qu’elle parlait à la police de Nouvelle-Galles du Sud.

Vendredi soir, un porte-parole de M. Morrison a déclaré que toute allégation devrait être renvoyée à la police fédérale australienne.

« Conformément aux instructions du commissaire de l’AFP, toute plainte ou allégation de cette nature adressée à quiconque – qu’il s’agisse de parlementaires ou de journalistes – doit être renvoyée à l’AFP », indique le communiqué.

Comme indiqué dans une lettre de la police fédérale australienne aux parlementaires jeudi, «le signalement à la police est le moyen de s’assurer que tout crime présumé fait l’objet d’une enquête appropriée», a déclaré le porte-parole.

Le sénateur Hanson-Young a déclaré que les informations qu’elle avait reçues considéraient comme une « allégation inquiétante et très grave de nature criminelle contre un haut membre du gouvernement ».

Elle a déclaré avoir renvoyé la lettre au commissaire de l’AFP vendredi.

La sénatrice Wong a déclaré qu’elle croyait comprendre que la plaignante, qui avait 16 ans au moment de l’attaque présumée à Sydney, avait signalé l’agression à la police de NSW et à la police d’Australie du Sud.

Mme Wong a déclaré qu’elle avait transmis la lettre aux deux forces de police ainsi qu’à la police fédérale australienne pour aider à toute enquête.

« J’ai également écrit au Premier ministre et au sénateur Hanson-Young pour décrire les mesures que j’ai prises suite à la réception de cette lettre anonyme », a-t-elle déclaré.

« J’espère que des mesures appropriées seront prises pour examiner l’allégation. »

Four Corners a déclaré que la femme avait signalé le viol présumé à la police de Nouvelle-Galles du Sud en février 2020, mais s’était suicidée en juin après les avoir informés qu’elle ne souhaitait plus porter plainte.

Les révélations explosives surviennent quinze jours après que l’allégation de viol de l’ancienne employée libérale Brittany Higgins a englouti les séances parlementaires, incitant les principaux partis politiques australiens à soutenir une refonte culturelle.

Le gouvernement Morrison a subi d’intenses pressions pour sa réponse à l’incident de 2019, dans lequel Mme Higgins affirme avoir été agressée sexuellement par un ancien collègue du Parlement.

Quatre enquêtes sont en cours, dont une enquête multipartite visant à garantir au Parlement un environnement de travail sûr.

Cela nécessitera un examen de la culture entourant le traitement des femmes chez les libéraux et les nationaux.

Le sénateur Hanson-Young (photo) a déclaré que la lettre qu’elle avait reçue considérait comme une « allégation inquiétante et très grave de nature criminelle contre un haut membre du gouvernement ».

L’exécutif national du parti travailliste a adopté vendredi un code de conduite et trois politiques traitant de la prévention et de la réponse au harcèlement sexuel, du harcèlement et de l’intimidation, et du traitement des plaintes.

Le groupe de travail du parti sur la question rendra compte en juin des commentaires des membres, des propositions de formation et de soutien supplémentaires, et d’une «feuille de route» pour harmoniser les politiques et les procédures dans toutes les branches de l’État et du territoire.

La députée travailliste Sharon Claydon, qui préside le groupe qui a rédigé les nouvelles politiques, a évoqué la possibilité qu’un tiers indépendant enquête sur les allégations concernant le parti.

« Je pense qu’il y a encore de la place pour une discussion plus large au sein du parti travailliste sur la question de savoir s’il y a des moments où vous voudriez également engager une source extérieure totalement indépendante », a-t-elle déclaré à ABC.

La ministre des Affaires étrangères, Marise Payne, a discuté de la question avec des membres du Conseil des femmes libérales de Nouvelle-Galles du Sud dans un forum en ligne jeudi.

Les révélations explosives surviennent quinze jours après que l’allégation de viol de l’ancienne employée libérale Brittany Higgins (photo) ait englouti les séances parlementaires

Mme Higgins fait pression pour un changement après avoir senti qu’elle n’était pas soutenue lors de sa première allégation, ce qui l’a amenée à retirer sa plainte à la police par peur pour son travail.

Elle a rétabli la plainte mercredi et une enquête est en cours.

La ministre de la Défense, Linda Reynolds, a été libérée de l’hôpital vendredi après avoir été admise sur les conseils de son cardiologue.

La sénatrice Reynolds, qui était la patronne de Mme Higgins au moment de l’incident, faisait l’objet d’un examen minutieux quant à son traitement de la plainte.

Le ministre de l’Intérieur Peter Dutton a défendu en se référant aux détails du cas de Mme Higgins comme « elle a dit, il a dit » plus tôt dans la semaine.

Il a dit qu’il soulignait que la police entendait différents éléments de preuve avant de décider si des poursuites seraient engagées.

« Ce n’est pas pour nuire à une victime, ni pour nuire à la gravité de cette affaire », a déclaré M. Dutton au Nine Network.

Pour une assistance confidentielle 24h / 24 et 7j / 7 en cas de crise, appelez Lifeline au 13 11 14