Il a été rapporté à plusieurs reprises que, même si le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, et le directeur sportif Christoph Freund étaient convaincus que Vincent Kompany serait un bon choix en tant que nouvel entraîneur-chef du Bayern Munich, les hauts gradés ne sont pas d’accord sur le degré de conviction d’un il est embauché. Ce ne sont bien sûr que des rapports, mais le légendaire ancien PDG et membre actuel du conseil de surveillance, Karl-Heinz Rummenigge, n’a pas dissipé une telle idée avec quelques citations plutôt irritantes sur le nouvel entraîneur lors d’un entretien avec BILD, comme l’a capturé par @iMiaSanMia.

« Je lui souhaite beaucoup de réussite, car quand on ne remporte pas de titre pendant un an comme le Bayern Munich, c’est déjà une année de trop. Je ne l’ai pas encore rencontré. Il est venu mercredi dernier, mais malheureusement je n’étais pas dans le pays car j’avais rendez-vous en Italie. Max Eberl est convaincu de cet homme relativement jeune et peu expérimenté.»

Aie. Il est important de ne pas trop lire certaines citations, mais elles semblent certainement délivrer un message glacial. Heureusement, Rummenigge ne veut pas s’attarder sur les incertitudes de la nomination et reconnaît de multiples qualités positives chez l’ancien joueur du Hambourg SV.

«Je pense qu’il défend la bonne philosophie. J’ai demandé [Manchester City manager] Pep Guardiola, qui l’a longtemps eu comme joueur. Il s’est dit convaincu d’être un entraîneur passionnant. Il ne faut pas oublier que le Bayern joue un football relativement offensif et dominant. Il défend cette philosophie.

De plus, Rummenigge pense que Kompany connaît bien le type de pression qui accompagne la tentative de remporter un titre : « Il a joué au football à Manchester City. Ils savent ce qu’est la pression.

Il est juste de dire que Rummenigge n’est pas encore convaincu par l’embauche de Kompany, mais il semble également qu’il donne à l’ancien entraîneur de Burnley l’occasion d’impressionner avant qu’il ne se décide vraiment.

Vous cherchez plus d’idées sur la stratégie de transfert du Bayern Munich pour l’été, y compris sur les joueurs que nous ne verrions pas d’inconvénient à voir arriver ? Qu’en est-il de quelques idées sur la configuration ou non du Bayern Munich pour jouer en 4-4-2 ? Vous en voulez encore plus ? Eh bien, nous avons également des points de vue sur l’avenir de Joshua Kimmich en Bavière, le potentiel réduit de l’équipe nationale allemande et l’éventuelle erreur de Julian Nagelsmann avec l’Allemagne. Ça a l’air bien ? Ensuite, nous avons ce qu’il vous faut avec notre podcast bavarois Works — Weekend Warm-up Show, disponible sur Spotify ou ci-dessous :