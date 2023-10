Karl-Erik Nilsson : Comment le vote visant à mettre fin à l’interdiction de la Russie a conduit à la chute du vice-président de l’UEFA | Nouvelles du monde

Pour la plupart des membres de la plus haute instance décisionnelle du football européen, il s’agissait d’une décision surprise : un vote visant à mettre fin à l’interdiction générale imposée aux équipes de football russes de participer à leurs compétitions.

Une fois que cela a été proposé par le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, la première voix à s’exprimer à Chypre a été son adjoint, a-t-on appris sur Sky News.

On aurait pu s’attendre à ce que Karl-Erik Nilsson s’oppose à la motion étant donné son rôle à la tête de l’opposition du sport suédois à la motion. Russie participer à des événements internationaux pendant la guerre en Ukraine continue.

Mais la loyauté envers l’UEFA semble être passée en premier, son premier vice-président approuvant avec enthousiasme la réadmission des moins de 17 ans russes à temps pour se qualifier pour les Championnats d’Europe.

Le vote, comme l’ensemble de la réunion, s’est déroulé à huis clos à Limassol.

Mais Sky News a révélé le vote à haut niveau, soulignant dans un rapport sur l’opposition des vice-présidents britanniques au retour du football russe comment M. Nilsson s’est opposé « de manière inattendue » à la position suédoise.

Les répercussions ont été considérables puisque les reportages de Sky sur ses incohérences ont été suivis d’effets en Suède et au-delà – et ont finalement conduit à sa démission de son poste de président de la Confédération suédoise des sports.

Cela faisait suite à une semaine de réunions d’urgence des chefs des sports suédois.

Nilsson tente de démentir les informations de Sky

M. Nilsson a d’abord tenté de nier les informations de Sky le 29 septembre, en annonçant : « Je ne me reconnais pas du tout dans la description des médias britanniques », tout en invoquant les exigences de secret de l’UEFA pour ne pas divulguer définitivement le vote.

Mais trois jours plus tard, il a publié une nouvelle déclaration admettant qu’il avait manifesté son soutien à un assouplissement de l’interdiction imposée à la Russie : « Je suis désolé que ma position au sein de l’UEFA et la décision qui y a été prise aient été interprétées comme signifiant que je ne continue pas à défendre nos intérêts. position commune. Je le fais.

Mais cet aveu a réussi à dénaturer le vote en le faisant croire qu’il approuvait seulement « une enquête sur les formulaires à ouvrir aux enfants russes pour participer à des concours ».

L’UEFA avait en fait déclaré que la décision était plus définitive que cela, soulignant que les prochaines étapes seraient plus techniques pour intégrer les équipes russes dans les groupes de qualification masculins et féminins U17 déjà tirés au sort.

La déclaration de M. Nilsson n’a fait qu’accroître la pression sur lui, du fait des critiques émanant du gouvernement suédois.

Le ministre des Affaires sociales, Jakob Forssmed, a déclaré : « Cette action semble remarquable ».

L’inquiétude était que rien n’avait changé dans la guerre pour inciter l’UEFA à faire volte-face, qui a pris la position dure, quelques jours après le lancement de l’invasion à grande échelle en février 2022, d’interdire la Russie en « pleine solidarité avec tout le peuple ». touchés en Ukraine ».

Cette déclaration indique que la situation en Ukraine devra « s’améliorer de manière significative » pour que la Russie soit réadmise.

La décision de l’UEFA est « significative » pour ramener la Russie dans le football

Les équipes seniors russes restent interdites de compétitions de clubs comme la Ligue des Champions et de qualification pour les principaux Championnats d’Europe. L’UEFA condamne la guerre tout en affirmant qu’elle ne veut plus punir les enfants pour les actes des adultes.

Mais la décision de l’UEFA – suivie par Sky News révélant que la FIFA réadmettreait également les U17 russes – constitue une étape importante dans le retour de cette nation exclue dans le giron du football.

L’UEFA estime en privé qu’elle s’aligne simplement sur l’assouplissement de la position du ministère ukrainien des Sports en juillet, mettant ainsi fin à l’interdiction faite aux athlètes de participer à la plupart des événements auxquels participaient des Russes.

Mais la décision de l’UEFA a placé une attention inhabituellement grande sur les championnats de jeunes qui ne disposent pas d’accords de droits de télévision notables et reçoivent peu d’attention médiatique.

La réaction suédoise à l’UEFA a rendu la position intenable

L’inquiétude de la Suède concernant la décision de l’UEFA était si forte que la fédération de football du pays a immédiatement annoncé qu’elle bloquerait la participation de la Russie à la phase finale du Championnat d’Europe féminin U17 qu’elle accueillera l’année prochaine. Parmi au moins 12 nations européennes refusant d’affronter la Russie se trouve l’Angleterre.

Et la position de M. Nilsson est devenue de plus en plus intenable.

Vendredi il a été expulsé de l’organisation faîtière qui distribue environ 150 millions de livres sterling de financement public au sport dans toute la Suède.

Sa démission a été présentée lors d’une réunion de crise de la Confédération suédoise des sports après avoir été incapable de concilier les divergences de positions qu’il avait adoptées à l’égard de la Russie sur deux fronts de la politique sportive, au niveau national et à l’UEFA.

« Il s’est avéré difficile de combiner mes deux rôles et cela peut affecter la confiance en moi et dans le sport suédois », a-t-il déclaré.

Il a ensuite pointé du doigt l’attention portée aux médias, déclarant : « Cette attention a déclenché beaucoup de haine et d’attaques personnelles ».

Mais le journal suédois Expressen a noté : « Ce n’est pas l’attention médiatique qui a rendu la situation intenable, mais le fait qu’il a finalement voté pour normaliser la guerre de Poutine ».

Aujourd’hui, sa position de vice-président le plus haut placé de l’UEFA est menacée – s’il ne bénéficie pas du soutien de la fédération suédoise de football qu’il a dirigé pendant une décennie.

Et M. Nilsson n’a pas encore expliqué les incohérences de ses déclarations après avoir tenté de garder secrète sa position pro-russe à l’UEFA jusqu’à ce qu’elle soit révélée et conduise à sa chute en Suède.