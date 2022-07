Karl Burke privilégie les options juvéniles pour le vainqueur de Queen Mary Dramatisé | Nouvelles de la course

La gagnante de Queen Mary Dramatized a été pratiquement exclue du Nunthorpe par Karl Burke, avec le Prix Morny ou le Sky Bet Lowther Stakes ses options les plus probables.

La pouliche Showcasing a maintenu son record invaincu avec style à Royal Ascot et fait partie des favorites de Nunthorpe, cinq stades.

Cependant, en pensant à long terme, Burke ne pense pas que lui demander de s’attaquer à ses aînés à ce stade de sa carrière serait la bonne chose à faire.

“Dramatized ira soit pour le Prix Morny, soit pour le Lowther”, a déclaré Burke.

“Nous allons juste voir à quoi ressemblent les poulains qui se présentent dans la course française, mais nous allons la garder dans le Lowther et voir où nous allons.

“Elle est dans le Nunthorpe, mais je ne suis pas sûr que ce serait la bonne chose à faire pour elle à ce stade de sa carrière.

“Évidemment, le Morny est une course très prestigieuse. C’est une course de poulains plutôt qu’une course de pouliches, mais le 1200 mètres de Deauville lui conviendrait parfaitement et si elle peut battre les poulains, cela ajoute à son prestige.

“Ce sera l’un ou l’autre, les courses sont rapprochées donc elle ne pouvait pas faire les deux. On verra ce que ça donne dans le Morny.

“Elle est déjà gagnante du Groupe 2 et si le Lowther n’était pas à York, nous ne l’envisagerions probablement pas, mais Steve (Parkin, propriétaire) adorerait le gagner, donc ce n’est pas un mauvais deuxième choix.”

Burke a eu un deuxième vainqueur juvénile lors de la rencontre royale à Holloway Boy, qui a fait ses débuts dans le Chesham et a sorti un vainqueur 40-1 à l’allure élégante.

“Holloway Boy ira certainement pour le Vintage à Goodwood”, a déclaré Burke.

“Il s’est très bien sorti de la course. Il est très détendu à la maison, il était très détendu à Ascot et il était très professionnel. Il n’a pas fait grand-chose depuis Ascot, il a eu 10 jours faciles.”