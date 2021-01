Karl Anthony-Villes a été testé positif au coronavirus, a révélé la star de la NBA dans un post sur les réseaux sociaux le 15 janvier.

Le joueur des Minnesota Timberwolves, qui était le n ° de la NBA. 1 choix au repêchage en 2015, a partagé qu’il avait appris qu’il était positif pour COVID-19 avant de jouer le match de vendredi contre les Memphis Grizzlies. Le jeu a depuis été reporté. Karl, 25 ans, a écrit qu’il «isolera immédiatement et suivra tous les protocoles».

Le test positif survient neuf mois après la mère de Karl Jacqueline Cruz-Villes est décédé des suites de complications du coronavirus. Elle avait 58 ans.

Tragiquement, l’athlète aussi a perdu six autres membres de sa famille au COVID-19 depuis le début de la pandémie, il a partagé avec un journaliste d’ESPN en décembre.

« Je prie tous les jours pour que ce cauchemar d’un virus disparaisse et je prie tout le monde de continuer à le prendre au sérieux en prenant toutes les précautions nécessaires », a écrit Karl sur Twitter après son résultat de test positif. «Nous ne pouvons pas arrêter la propagation de ce virus seuls, cela doit être un effort collectif de nous tous. Cela me brise le cœur que ma famille, et en particulier mon père et ma sœur, continuent de souffrir de l’anxiété qui accompagne ce diagnostic alors que nous sachez trop bien quel pourrait être le résultat final. «