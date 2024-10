Karl-Anthony Towns peut-il aider les Knicks à renverser les Celtics ? Analyse de la Conférence Est de la NBA

La Conférence Est n’est peut-être pas la plus forte des deux conférences NBA, mais son niveau d’intrigue dépasse celui de l’Ouest au début de la saison.

Les Boston Celtics sont les champions en titre de la NBA. Les Knicks de New York ont ​​connu une intersaison bruyante après leur meilleure saison depuis un certain temps. Les 76ers de Philadelphie ont ajouté Paul George pour aider Joel Embiid à capturer ce voyage insaisissable vers la finale de la NBA. A quoi ressemble l’année 2 de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard ? Le jeune Orlando Magic se sent prêt à franchir un nouveau cap. Nous pourrions continuer encore et encore.

Ici pour discuter de la façon dont l’Est pourrait trembler cette saison, L’AthlétismeL’écrivain des Celtics Jay King et l’écrivain des Knicks James L. Edwards III donnent leurs réflexions et leurs prédictions sur l’intersaison et à quoi pourraient ressembler les choses.

Quelle tête de série parmi les six premières d’il y a une saison s’est le plus améliorée cette intersaison ?

Edwards : Que vous croyiez ou non que le récent échange de New York contre Karl-Anthony Towns a amélioré la franchise, les Knicks – et les Sixers – sont les seules équipes au sommet de l’Est à avoir apporté des changements significatifs dans l’espoir d’atteindre la finale de la NBA. Les champions en titre n’ont pas apporté de grandes améliorations. Milwaukee, Cleveland ou Indiana non plus.

Orlando a signé Kentavious Caldwell-Pope, et c’était l’un de mes mouvements préférés de l’été. Cependant, étant donné que les Knicks ont ajouté Towns et Mikal Bridges, même au détriment de la profondeur, ils semblent être le choix le plus sûr.

Je pense que New York et Boston ont les deux meilleures formations de départ de la NBA. La profondeur des Celtics est un peu plus prouvée, et je ne serais pas surpris si cela finissait par faire la différence entre les deux équipes en fin de saison.

Roi: Je placerais les 76ers dans le mélange d’équipes améliorées au sommet de l’Est. Tyrese Maxey, Paul George et Joel Embiid devraient s’entendre sur le papier. Si Embiid a perdu autant de poids pendant l’intersaison qu’il le prétend, il aura une chance de tenir le coup physiquement pendant les séries éliminatoires d’une manière qu’il n’a jamais atteinte auparavant. Et s’il y parvient, Philadelphie sera un challenger aussi dangereux pour Boston que n’importe quelle autre équipe de l’Est.

New York remporte cependant le prix le plus amélioré. Je n’aurais pas dit cela une semaine avant l’échange de Towns, mais les Knicks ont éliminé un problème potentiel de Julius Randle (s’intégrerait-il vraiment à cette liste ?) en le transformant, ainsi que Donte DiVincenzo, en une réponse à leur trou flagrant au centre. Tout comme DiVincenzo a joué la saison dernière, New York, avec un surplus de gardes, pourrait risquer de le perdre. Towns ouvrira le terrain pour Jalen Brunson, dont le jeu saccadé n’a de toute façon pas besoin de beaucoup d’espace, et donnera aux Knicks une taille indispensable. Je suis curieux de voir comment ils se transformeront à chaque fois que Mitchell Robinson reviendra d’une blessure au pied, mais leur attaque à cinq retraits devrait occuper l’opérateur du tableau de bord. Avant de passer à l’attaquant puissant pour laisser la place à Rudy Gobert, Towns se classait régulièrement comme l’un des joueurs offensifs les plus efficaces de la ligue en position centrale. Peu de grands hommes peuvent tirer comme lui.



Un Joel Embiid allégé peut-il faire une différence pour le nouveau look des 76ers ? (Tim Nwachukwu / Getty Images)

Quelle est la plus grande menace des Celtics pour les détrôner en tant que meilleure équipe de l’Est ?

Edwards : C’est entre les Knicks et les 76ers pour moi.

Comme je l’ai dit précédemment, New York pourrait – j’ai dit « pourrait », les fans de Boston – avoir la meilleure formation de départ du basket-ball. Jalen Brunson a récolté en moyenne 28,7 points la saison dernière avec, parfois, un espacement insuffisant autour de lui. Désormais, le candidat du joueur le plus utile dispose autour de lui de la meilleure unité d’espacement qu’il ait jamais eue. Bridges et OG Anunoby sont probablement les deux meilleures ailes de la NBA qui n’ont jamais participé à un match des étoiles. Towns est le meilleur tireur du basket-ball. Et Josh Hart est le gars de colle ultime.

Philadelphie, cependant, a sans doute toujours le joueur de basket-ball le plus dominant lorsqu’il est en bonne santé à Embiid. Paul George sera un bon complément à Embiid et, comme l’a montré la saison dernière, il joue toujours à un très haut niveau. Et, oh, Tyrese Maxey continue de s’améliorer.

Les deux équipes ont des joueurs clés avec des antécédents de blessures peu importants, et je ne sais pas quelle équipe est la mieux adaptée pour résister à une ou deux blessures importantes.

Si vous me faites en choisir un, j’irai avec New York non seulement en raison de ce que je pense que Brunson fera cette saison, mais aussi parce que Bridges, Anunoby et Hart sont une rotation d’aile aussi bonne que possible. NBA.

Roi: Ce sont les 76ers. Aussi formidable que soit la formation de départ des Celtics, une vulnérabilité potentielle est l’absence d’un grand défenseur meurtrier. C’est pourquoi, lorsqu’ils ont joué contre Philadelphie au début de la saison dernière, ils ont utilisé Jrue Holiday sur Embiid. Ce match bizarre a fonctionné pendant une petite période, mais on ne pouvait pas lui faire confiance pour durer tout au long d’une série de sept matchs.

La faiblesse potentielle des Celtics n’a jamais été testée car ils n’ont pas rencontré Embiid, Nikola Jokić ou Antetokounmpo lors des séries éliminatoires. Mais cette faiblesse est là, cachée, et j’aimerais voir comment ils élaboreraient une stratégie contre l’un de ces types. Les villes ne s’appuieraient pas sur eux de la même manière. Les Knicks sont davantage construits comme Boston et, si les Celtics sont en bonne santé, je ne suis pas convaincu qu’une équipe les battra à son propre match. Je ne suis toujours pas prêt à radier les Bucks, mais leur noyau est vieux, leur casting de soutien est imparfait et ils ont besoin de beaucoup de choses pour se rétablir en tant que principal prétendant.

Allons au fond de l’Est. Selon vous, quelle équipe Play-In est la plus susceptible de se classer parmi les six premières têtes de série ?

Edwards : J’ai déjà répondu à cette question de manière détournée en disant que les 76ers constituent une menace aussi grande que les Knicks pour vaincre Boston. Donc, c’est mon choix.

Philadelphie, bien qu’elle ait terminé avec le même bilan que l’Indiana la saison dernière, s’est retrouvée au 7e rang. Les 76ers n’ont obtenu que 39 matchs de saison régulière contre Embiid et ont quand même terminé 12 matchs au-dessus de 0,500. Je pense que George et Caleb Martin sont des améliorations par rapport à Tobias Harris et Buddy Hield. Une autre année de Maxey devrait faire du bien à tout le monde. De plus, Andre Drummond soutenant Embiid était une belle décision en marge.

Je pense que Philadelphie sera meilleure que les Pacers et les Cavaliers cette saison et se retrouvera au pire parmi les quatre premières.

Roi: Je suis confiant en disant que ce ne seront pas les Bulls, qui ont enfin embrassé un processus de reconstruction. La réponse évidente ici est celle des 76ers, qui devraient quitter le tournoi Play-In s’ils peuvent rester raisonnablement en bonne santé. Cela dit, je ne serais pas surpris de voir le Heat sortir également du Play-In et se classer parmi les six premiers. Ils auraient constamment besoin de Jimmy Butler sur le terrain, mais pourraient bénéficier du soutien des jeunes prometteurs Jaime Jaquez Jr. et Nikola Jović.

Quelle équipe des sept dernières de l’Est s’est le plus améliorée ?

Edwards : Je veux dire, c’est Détroit, non ? Les Pistons devraient être au moins 10 matchs meilleurs que les 14 victoires qu’ils ont remportées il y a une saison. Cependant, je pensais aussi que la saison dernière ne pouvait pas être pire après avoir remporté seulement 17 matchs au cours de la campagne 2022-23. D’une manière ou d’une autre, j’avais vraiment tort.

Et avant de partir et de dire, Oh, voici le vieil écrivain des PistonsJohn Hollinger est également d’accord avec moi ! Tout le monde pense qu’il déteste Detroit.

Pourquoi ai-je choisi les Pistons, demandez-vous ? Eh bien, la barre est très basse avec 14 victoires. De plus, Cade Cunningham est sorti de ce qui était essentiellement une deuxième saison perdue en raison d’une blessure au tibia qui a nécessité une intervention chirurgicale (il n’a joué que 12 matchs) pour afficher des chiffres All-Star au cours de la troisième année. situation possible. C’est un vrai joueur. Cette intersaison, les Pistons ont ajouté de solides vétérans qui manquent rarement des matchs à Harris, Malik Beasley et Tim Hardaway Jr. – les blessures ont tourmenté les Pistons ces dernières saisons. Cunningham a désormais des tireurs autour de lui avec l’ajout de ces vétérans, Simone Fontecchio et Isaiah Stewart. Fontecchio était un ajout sournois à la date limite des échanges de l’année dernière. Il n’a pu jouer que 16 matchs après son arrivée de l’Utah en raison d’une blessure au pied, mais il a récolté en moyenne 15,4 points tout en tirant à 42,6 pour cent sur 3 lorsqu’il jouait. La défense était également solide.

Détroit a une profondeur décente cette saison, devrait être énervé après l’année dernière et, à Cunningham, un joueur vedette potentiel.

De plus, le fond de l’Est est vraiment très mauvais.

Roi: Suis-je illusoire en pensant que les Charlotte Hornets ne seront pas totalement désespérés ? Une formation de départ composée de LaMelo Ball, Brandon Miller, Miles Bridges, Grant Williams et Mark Williams n’est pas horrible ! Ils auront une nouvelle énergie avec l’ajout de l’entraîneur-chef Charles Lee. Je suis presque dans l’idée d’une amélioration significative de Charlotte ?

La bonne réponse, ce sont les Pistons. En partie à cause de leur mauvaise performance la saison dernière. En partie parce qu’ils ont ajouté des joueurs de rotation légitimes. Ils ne seront pas bons, mais ils ne poursuivront pas non plus le mauvais type d’histoire. Cunningham devrait rappeler à tout le monde pourquoi il était un prospect si apprécié.

Quelle sera la pire équipe de l’Est ?

Edwards : Brooklyn.

Les Nets sont la seule équipe de l’Est qui semble jouer à « Capture The Flagg » depuis le début de la saison. Personne n’a la moindre idée à quoi ressemblera Ben Simmons ou s’il jouera plus de 20 matchs. J’aime Nic Claxton, mais il ne sauve pas cette chose. J’aime aussi Cam Johnson et Dorian Finney-Smith, mais je ne serais pas surpris si aucun d’eux ne figure sur la liste après la date limite des échanges. Cam Thomas est une expérience. Bojan Bogdanović, 35 ans, est un seau, mais il souffre de blessures ces derniers temps et vient de subir une opération chirurgicale hors saison qui a duré jusqu’au début du camp.

Peut-être que Brooklyn sera OK défensivement avec Claxton, Dorian Finney-Smith, Johnson et Simmons – en supposant qu’il puisse rester en bonne santé pour commencer la saison – pendant environ 30 matchs, mais il semble que les Nets vont mettre fin à toute cette opération plus tôt.

Roi: Les sorciers.

Aussi épouvantable que soit la fin de la conférence, les sorciers sont dans une classe à part. Jordan Poole était un joueur discret lors de sa première saison loin de Golden State. L’adolescent Alexandre Sarr, deuxième choix du repêchage, a réussi 19,1 pour cent de tirs sur le terrain lors de la Summer League. Je ne peux pas imaginer qu’il entrera dans la NBA en tant que joueur utile, mais son statut de repêchage lui garantira de toute façon des minutes cohérentes. Malcolm Brogdon se demande probablement ce qu’il a fait pour mériter une saison à Washington après une campagne à Portland. Avec Brogdon, Kyle Kuzma et Jonas Valančiūnas, les Wizards ont quelques vétérans dignes d’une place dans la rotation NBA, mais une accumulation d’erreurs de jeunesse se forme autour d’eux.

Bravo à Toronto, cependant. Vous savez qu’une équipe se dirige vers une longue année lorsque son centre de départ admet ouvertement que la victoire n’est plus la priorité. Salut à Jakob Poeltl, le diseur de vérité.

À vous de jouer : quel sera le classement de la Conférence Est d’ici la fin de la saison régulière ?

Edwards : 1. Celtics, 2. Knicks, 3. 76ers, 4. Bucks, 5. Magic, 6. Cavaliers, 7. Heat, 8. Pacers, 9. Hawks, 10. Pistons, 11. Raptors, 12. Hornets, 13. Taureaux, 14. Sorciers, 15. Filets

Roi: Avant de donner mon pronostic de classement, je veux juste évoquer le Magic que nous avons ignoré. Ils vont être bons ! Peut-être vraiment bien ! Surtout si Paolo Banchero et/ou Franz Wagner apprennent à tirer.

Désolé de ne pas avoir réussi à vous exagérer plus tôt, Orlando. Vous méritez mieux de notre part.

De toute façon…

1. Celtics, 2. Knicks, 3. 76ers, 4. Magic, 5. Pacers, 6. Bucks, 7. Cavaliers, 8. Heat, 9. Hawks, 10. Pistons, 11. Hornets, 12. Raptors, 13. Taureaux, 14. Filets, 15. Sorciers

(Illustration : Meech Robinson / L’Athlétisme; (photos du haut : Stephen Maturen, Sarah Stier, Adam Glanzman / Getty Images)