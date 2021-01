Karl-Anthony Towns a fait face à une tragédie toute l’année après avoir perdu sa mère et six autres membres de sa famille à cause du coronavirus. Maintenant, le centre des Timberwolves du Minnesota a plus de difficultés après avoir été lui-même testé positif au virus.

« J’ai reçu un autre appel horrible que j’ai testé positif pour COVID », a écrit Towns sur son compte Twitter vendredi. « Je vais immédiatement isoler et suivre chaque protocole. Je prie chaque jour pour que ce cauchemar d’un virus disparaisse et je prie tout le monde de continuer à le prendre au sérieux en prenant toutes les précautions nécessaires. »

La NBA a reporté le match des Timberwolves vendredi contre les Memphis Grizzlies parce que le Minnesota n’avait pas au moins huit joueurs en bonne santé disponibles en raison de la recherche des contacts.

La semaine dernière, 16 joueurs de la NBA sur 497 ont été testés positifs au COVID-19. Mais l’infection de Towns met en évidence la nature dangereuse et imprévisible du virus en raison de l’histoire de sa famille.

La mère de Towns, Jacqueline Cruz, est décédée le 13 avril, moins d’un mois après que Towns ait annoncé sur son compte Instagram que ses deux parents avaient contracté le virus. Le père de Towns, Karl. Sr., a depuis récupéré du virus. Mais Towns a révélé début décembre que six autres membres de la famille étaient décédés du COVID-19.

« J’ai vu beaucoup de cercueils au cours des sept derniers mois », a déclaré Towns début décembre. «J’ai beaucoup de gens dans ma famille – la famille de ma mère – qui ont contracté le COVID et qui cherchent toujours des réponses et essaient de trouver comment les garder en bonne santé. Il est de ma responsabilité de tenir ma famille bien informée et de faire tous les mouvements nécessaires pour les maintenir en vie. «

Depuis lors, Towns a admis qu’il n’avait pas été en mesure de profiter pleinement du basket-ball. Bien qu’il ait exprimé sa gratitude pour le soutien du front office, des entraîneurs et des coéquipiers des Timberwolves, Towns a déclaré qu’il ne s’était pas senti cathartique en jouant au basket. Il est resté affligé par les tragédies de sa famille.

Towns a en moyenne 22,0 points et 12,5 rebonds sur 46% de tirs en quatre matchs cette saison. Mais il a également raté sept matchs, dont six liés à une blessure au poignet gauche.

