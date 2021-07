Karius, Drinkwater et Odegaard reviennent au travail !

Après qu’un été plein d’action de tournois internationaux sur plusieurs continents commence à toucher à sa fin, l’attention revient au jeu national alors que les joueurs se présentent pour l’entraînement pré-saison.

2 Liés

Alors que beaucoup s’envolent après avoir joué pour leur pays, certains retournent, peut-être à contrecœur, dans leurs clubs d’origine après des absences beaucoup plus longues. Certains peuvent même avoir du mal à trouver le terrain d’entraînement !

Prenez Loris Karius, par exemple, qui a surpris de nombreux fans de Liverpool lorsqu’il est soudainement apparu dans le camp du club en Autriche après avoir passé les trois dernières années en prêt ailleurs.

En effet, la vue de Karius s’assouplir dans un kit de Liverpool a été un choc pour beaucoup qui ont été surpris de découvrir que le gardien de but allemand est toujours dans les livres du club, n’ayant pas fait d’apparition en compétition depuis 2018.

🤜 Notre 𝐆𝐊 𝐮𝐧𝐢𝐨𝐧 greffage en Autriche 🤛 pic.twitter.com/BHMybhYIeD – Liverpool FC (@LFC) 13 juillet 2021

Karius a été prêté avec Besiktas et Union Berlin, après que sa dernière apparition pour Liverpool s’est soldée par une calamité. Il est venu contre le Real Madrid lors de la finale de la Ligue des champions 2017-18, une nuit au cours de laquelle le stoppeur a subi une commotion cérébrale lors d’une collision avec Sergio Ramos avant de commettre des erreurs coûteuses lors d’une défaite 3-1.

Après une autre gaffe lors d’un match amical de pré-saison au début de la saison suivante, il a été expédié et Alisson a été signé de Rome dans un transfert de record du monde pour un gardien de but, Karius ayant encore trois ans sur son contrat.

Ce contrat a encore un an à courir, bien que Karius – qui n’a disputé que quatre matches de Bundesliga pour Union la saison dernière – devrait à nouveau le dépenser en prêt. Cependant, pour le moment du moins, il est de retour dans le giron de Liverpool et s’entraîne avec l’équipe première.

Loris Karius garde un œil sur le ballon dans un camp d’entraînement en Autriche. John Powell/Liverpool FC via Getty Images

Karius est peut-être l’homme oublié de Liverpool, mais de nombreux grands clubs portent encore des noms dont vous seriez pardonné de penser qu’ils ont évolué il y a plusieurs lunes.

Voici juste une sélection des joueurs que vous avez presque définitivement oubliés qui étaient encore techniquement dans certaines des plus grandes équipes du monde.

Pereira a été aperçu en train de s’entraîner avec United cette semaine après avoir passé la saison dernière en Italie avec la Lazio – la troisième saison sur cinq qu’il a passée en prêt.

Le milieu de terrain né en Belgique a fait ses débuts pour United au cours de la saison 2014-15, mais a trouvé ses opportunités quelque peu limitées depuis, faisant moins de 50 matches de championnat en sept ans à Old Trafford.

Andreas Pereira occupe le devant de la scène lors de l’entraînement de pré-saison. Matthew Peters/Manchester United via Getty Images

Ancien prodige avec la facturation « Mini Messi », Roberts a signé pour City depuis Fulham en 2015 (le même mois que Raheem Sterling a rejoint le club) à l’âge de 18 ans.

Le transfert de Roberts a coûté 11 millions de livres sterling, mais six ans plus tard, l’ancien attaquant des jeunes anglais n’a disputé qu’une seule apparition en Premier League pour City (à venir pour les quatre dernières minutes d’une défaite 4-1 contre Tottenham en septembre 2015). En effet, le joueur de 24 ans est généralement prêté depuis janvier 2016, date à laquelle il a signé son premier contrat de prêt avec Celtic.

Le milieu de terrain offensif a signé une prolongation de contrat de deux ans avec City en mai 2019, mais n’a toujours pas figuré pour son club parent, passant plutôt du temps avec Gérone, Norwich City, Middlesbrough et le comté de Derby entre 2018 et 2021.

Signé de Leicester City pour 35 millions de livres sterling en septembre 2017, seulement 12 mois après avoir remporté la Premier League, le temps de Drinkwater à Chelsea a été pour le moins oubliable.

Le milieu de terrain de 31 ans n’a pas joué pour les Blues depuis trois ans et a plutôt dû se contenter d’une place parmi la tristement célèbre « armée de prêt » du club – un bataillon entier de joueurs qui semblent passer leur vie entière à labourer. sillons itinérants ailleurs.

Drinkwater a passé du temps avec Burnley et Aston Villa, et en Turquie avec Kasimpasa pour qui il a fait 11 apparitions la saison dernière.

En effet, Chelsea pourrait rassembler toute une équipe d’absents à lui tout seul, avec comme Ruben Loftus-Cheek, Ross Barkley, Kenedy, Baba Rahman, Matt Miazga, Trevor Chalabah, Ethan Ampadu, Michy Batshuayi, Davide Zappacosta, Tiemoue Bakayoko et Lewis Baker est toujours sur la liste de paie malgré le fait qu’il joue à peu près tout son football ailleurs.

Danny Drinkwater, vainqueur de la Premier League, est maintenant dans le froid à Chelsea. Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Outre Karius, Liverpool a également été rejoint par le milieu de terrain Grujic lors de leur camp d’entraînement dans les montagnes autrichiennes.

Aujourd’hui âgé de 25 ans, le Serbe a signé pour les Reds en 2016, mais n’a disputé que huit matches de Premier League. En effet, Grujic a été prêté directement au Red Star Belgrade à son arrivée à Anfield, ce qui a plus ou moins donné le ton.

Vient ensuite un passage assez oubliable avec Cardiff en 2018, suivi de deux saisons au Hertha Berlin et d’une autre année banale au Portugal (2020-21) avec le FC Porto.

Cependant, avec un contrat qui court jusqu’à l’été 2023, Grujic est de retour aux côtés de Jurgen Klopp en attendant tout développement futur.

Marko Grujic semble certain de quitter à nouveau Liverpool avant la fermeture du mercato. John Powell/Liverpool FC via Getty Images

Il y a eu une vague d’excitation lorsqu’Arsenal a repoussé plusieurs rivaux pour s’assurer les services de Lucas Torreira de la Sampdoria pour 26 millions de livres sterling à l’été 2018. L’international combatif uruguayen était censé apporter un peu de courage au cœur des Gunners. milieu de terrain pour les années à venir.

Après une première saison décente, Torreira a vu ses progrès interrompus lorsqu’Unai Emery, qui l’a amené dans le nord de Londres, a été licencié et remplacé par Mikel Arteta, qui ne considérait pas le milieu de terrain comme si intégral.

Réduit à des morceaux et des camées, Torreira a quitté les Emirats pour passer la saison 2020-2021 en prêt à l’Atletico Madrid, où il a rapidement remporté un trophée – un titre de champion, rien de moins – à la première demande.

Aujourd’hui, il est de retour, avec un avenir incertain, lié à un retour en Italie et a également a exprimé le désir de jouer pour Barcelone.

Toujours à seulement 34 ans, on dirait que Joe Hart a endossé un rôle de vétéran à Tottenham habituellement réservé à des gardiens de but beaucoup plus « seniors » (pensez à Scott Carson à Man City et Lee Grant à Man United), prêtant son expérience à des cohortes juniors tout en s’avérant dans le jeu de coupe étrange ici et là.

Hart a joué pour la dernière fois en Premier League alors qu’il jouait pour Burnley en 2018 et n’a fait que 10 apparitions pour les Spurs dans toutes les compétitions depuis son transfert gratuit à l’été 2020.

Pourtant, il continue de se brancher en arrière-plan, heureux de jouer le second violon d’Hugo Lloris.

❄️ 𝘍𝘳𝘦𝘴𝘩 𝘵𝘳𝘢𝘪𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘰𝘵𝘰𝘴 ❄️ pic.twitter.com/dG3zlzGLPv – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 13 juillet 2021

Cuisance était considéré comme une sorte de jeune maestro lorsque le Bayern a franchi le pas et l’a arraché du Borussia Mönchengladbach à l’été 2019.

Le talentueux milieu de terrain avait été sacré joueur de la saison de Gladbach lors de sa première campagne en Bundesliga (2017-18), après avoir été recruté directement par l’équipe des moins de 19 ans de Nancy.

Depuis qu’il a déménagé au Bayern, le Français de 21 ans n’a joué qu’une seule fois 90 minutes, se retrouvant en train de glisser dans la hiérarchie.

Après avoir fait seulement neuf apparitions partielles en Bundesliga lors de sa première saison avec le Bayern, un transfert permanent à Leeds a été prévu à l’été 2020 uniquement pour que l’accord échoue en raison d’un échec médical.

Cuisance a ensuite choisi de signer pour Marseille en prêt et a passé la saison 2020-21 chez lui en France, disputant 30 matchs et inscrivant deux buts. Maintenant, il est de retour avec le Bayern, mais pour combien de temps ?

Michael Cuisance est mis à l’épreuve après son retour de Marseille. M. Donato/Getty Images pour le FC Bayern

De nombreux fans ne pourraient pas être blâmés pour avoir demandé pour qui Odegaard joue réellement, étant donné qu’il est déjà inscrit dans les livres de sept équipes à l’âge de 22 ans.

Après avoir passé une partie de la saison dernière en prêt à Arsenal, Odegaard a de nouveau été rappelé au Real Madrid pour la pré-saison – un cycle qu’il ne connaît que trop bien maintenant.

Odegaard a été initialement embauché par Los Blancos en tant que prodige adolescent en 2015, après avoir déchiré la ligue norvégienne à 15 ans avec Stromsgodset.

Cependant, l’habile milieu de terrain a à peine regardé le Real depuis qu’il a obtenu son diplôme de l’équipe B, jouant pour Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad et les Gunners.

Peut-il maintenant reprendre un peu de cet élan autrefois sensationnel ? Il n’a disputé que huit matches de Liga avec Madrid, mais avec le départ de Zinedine Zidane et un tout nouvel entraîneur à Carlo Ancelotti pour impressionner, peut-être que 2021-22 pourrait être la saison où le meneur de jeu norvégien fait enfin des progrès tangibles au Bernabeu ?