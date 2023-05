Karisma Kapoor sort dîner avec son ex-mari Sanjay Kapur, la vidéo devient virale

L’actrice de Bollywood Karisma Kapoor, samedi soir, a été aperçue avec son ex-mari Sanjay Kapur alors qu’ils sortaient dîner. Les vidéos et photos font maintenant le tour des réseaux sociaux.

L’actrice a été vue vêtue d’une tenue florale imprimée et de talons noirs. Alors que Sanjay a opté pour une chemise blanche et un pantalon noir. Leur fille Samaira a également été aperçue dans une robe noire et des baskets blanches. Ils ont été vus en train de saluer les paps. Partageant la vidéo, Viral Bhayani a écrit : « Karisma Kapoor sort dîner avec son ex-mari Sunjay Kapur, les internautes disent ‘#karishmakapoor vu avec son ex-huex-mari Kapoor. »





Les internautes réagissent au clip, l’un d’eux a écrit : « achho ko paalne k liye divorce ke baad bhi compréhension mutuelle zaruri hai , kyun k 2 logon ku jhagde me masoom bachhon ki kya galti (la compréhension mutuelle est nécessaire même après le divorce pour élever des enfants , car quelle est l’erreur des enfants innocents dans le combat entre deux personnes).

Le second a dit : « Karishma est si douce et magnifique… mérite mieux. » La troisième personne a commenté: «Bohut aachha tendance hai shadi Karo pati banao divorce do for friend ban jao. Etc etc bêtises journal bêtises e hoga. (C’est une très bonne tendance. Mariez-vous, mariez-vous, divorcez et devenez amis. Etc etc. les gens absurdes seront absurdes).

Le quatrième a dit : « Toujours amis ? Mec, ils mettent en avant ce front pour leurs enfants, ce qui est une chose évidente et mature à faire… à peu près tout le monde sait qu’ils ont traversé une sale et laide bataille de divorce !!

Pour les non-initiés, Karisma a dû faire face à un divorce amer avec Sanjay Kapur, mais ils passent ensemble du temps avec leurs enfants. Alors que l’actrice est occupée à s’occuper de ses enfants, Sanjay mène un troisième mariage heureux avec Priya Sachdev. Priya et Sanjay ont souvent applaudi Samaira et Kiaan sur leurs publications Instagram autant que Karisma.