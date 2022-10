Karisma Kapoor, Riddhima, Neetu Kapoor posent avec le futur père Ranbir Kapoor

Mercredi, la future maman Alia Bhatt et le futur père Ranbir Kapoor ont organisé une baby shower à leur domicile Vastu. Mahesh Bhatt, Neetu Kapoor, Karisma Kapoor, Riddhima Kapoor Sahni et d’autres célébrités sont arrivés pour les célébrations.

La sœur de Ranbir Kapoor, Riddhima, et sa mère Neetu ont partagé des photos avec le papa et la future maman de la baby shower d’Alia sur leurs réseaux sociaux. S’adressant à Instagram, Riddhima a partagé une photo de son histoire, qu’elle a sous-titrée “Papa à être”, dans laquelle on pouvait la voir se jumeler avec son frère Ranbir dans des tenues ethniques roses.





Sur une autre photo, on pouvait la voir poser avec sa belle-sœur Alia Bhatt dans des tenues ethniques, qu’elle a sous-titrées, “Maman à être”.



Dans la troisième photo, Riddhima a partagé une photo de selfie avec Karisma Kapoor et Nitasha Nanda. Neetu, d’autre part, a partagé une photo de selfie sur son histoire dans laquelle on pouvait la voir avec son fils Ranbir, l’acteur Karisma Kapoor et la sœur de Rishi Kapoor, Rima Jain, qu’elle a sous-titrée, “Bénédictions et gratitude.” Dans l’image suivante, l’acteur Deewar a partagé une photo du gang de filles de la baby shower.













Peu de temps après la publication des photos de la baby shower, elles sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Alia et Ranbir Kapoor se sont mariés le 14 avril 2022, après être sortis ensemble pendant de nombreuses années, à la résidence de Ranbir à Mumbai lors d’une cérémonie intime.

Après deux mois de mariage, le couple a annoncé en juin qu’ils étaient tous prêts à embrasser la parentalité. Elle a posté une photo montrant deux lions et un lionceau. Un jour après avoir annoncé sa grossesse, Alia a remercié tout le monde pour ses vœux. Parlant du travail d’Alia, elle a récemment été vue dans le film d’action de science-fiction “Brahmastra Part-1 Shiva” qui a reçu des réponses positives du public.

Elle sera ensuite vue dans son premier film hollywoodien Heart of Stone avec Gal Gadot. Le film sera présenté exclusivement sur Netflix. En dehors de cela, elle a également Rocky aur Rani Ki Prem Kahani avec Ranveer Singh, Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi. Mené par Karan Johar, le film sortira en 2023. ( Entrées de l’ANI)