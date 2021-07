Karisma Kapoor révèle qu’elle a initialement refusé ‘Dil To Pagal Hai’ pour CETTE raison

Karisma Kapoor a révélé qu’elle avait initialement rejeté le film « Dil To Pagal Hai » parce qu’il avait besoin d’elle pour participer à une danse avec Madhuri Dixit. Sa mère, l’ancienne actrice Babita Kapoor, l’avait également encouragée à poursuivre le rôle.

Karisma Kapoor apparaîtra dans l’émission de téléréalité Indian Idol 12 en tant qu’invité spécial ce week-end.

Dans l’émission, Karisma a déclaré: « Chaque héroïne a refusé le film. Le rôle m’est venu… c’était un film de danse et cela aussi pour travailler avec Madhuri Dixit en face, ils ont dit ‘Non, comment pouvons-nous danser aux côtés de Madhuri Dixit ji !’ Au départ, moi aussi j’ai dit non car c’était un film de danse et une compétition de danse avec Madhuri Dixit. J’ai dit : ‘Ce n’est pas le cas’. Puis enfin, Yash ji et Adi (Yash Chopra et Aditya Chopra) m’ont raconté l’histoire. Ma mère m’a dit : ‘Tu dois relever le défi. Vous êtes un grand fan de Madhuri Dixit, vous devez le faire. Vous travaillez dur et vous brillerez.

L’acteur a déclaré: «Nous tournions pour un film à Chennai et j’ai vu un homme portant un dhoti assis à distance. Beaucoup de gens ont afflué, alors j’ai pensé qu’il devait être un artiste chevronné du Sud, que je ne connais peut-être pas. Plus tard, Anna (Suniel) m’a demandé de rencontrer l’homme. Nous avons cliqué sur des photos ensemble et avons parlé pendant près de 20 minutes. Plus tard, avant le coup de feu, le même homme tamponnait mon visage avec une bouffée, et j’ai été choqué. Je suis immédiatement allé voir Suniel pour me renseigner sur lui, et à mon grand étonnement, il a révélé que c’était une farce ! La personne était en fait son propre maquilleur. C’était un moment hilarant et nous avons tous commencé à rire !

Elle a également ajouté: «La deuxième fois, lors d’une séquence d’action, il y avait deux hommes avec des poignards qui se dirigeaient l’un vers l’autre. En un rien de temps, ils ont commencé à se battre. J’avais tellement peur que j’ai demandé que la police soit appelée ou que quelqu’un de l’unité soit convoqué pour arrêter le combat. Juste au moment où j’étais littéralement en larmes, Suniel a de nouveau révélé qu’il s’agissait d’une farce ! Alors oui, Suniel Shetty était le plus grand farceur ».

Côté travail, Karisma vient de fêter ses 30 ans dans l’industrie cinématographique hindi. Le 21 juin, date de sortie de son premier long métrage ‘Prem Qaidi’, elle a franchi le cap. Elle a publié un montage vidéo de ses chansons à succès des années 1990 sur son compte Instagram plus tôt ce mois-ci.