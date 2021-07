Karisma Kapoor publie une photo de retour des «légendes – Dev Anand, Raj Kapoor et Dilip Kumar! | Nouvelles des gens

New Delhi: l’actrice Karisma Kapoor a publié mercredi une photo de retour qui capture Dilip Kumar et Dev Anand dans le même cadre que son grand-père Raj Kapoor.

Alors que Dev Anand est décédé en 2011, Raj Kapoor est décédé en 1988, et Dilip Kumar a rendu son dernier soupir mercredi.

Ensemble, les trois acteurs ont résumé la quintessence de La célébrité de Bollywood dans les années cinquante et soixante, et étaient connus comme le triumvirat de l’industrie cinématographique hindi. La légende de Karisma reflétait la notion.

« Le trio légendaire », a-t-elle écrit, avec les mains jointes et des emojis au cœur rouge accompagnant l’image Instagram en noir et blanc qui montre les trois légendes décédées habillées formellement et souriant à la caméra.