Karisma Kapoor partage une photo vintage du défunt grand-père Raj Kapoor avec sa femme Krishna! | Actualités Buzz

L’acteur de Bollywood Karisma Kapoor, qui appartient à la première famille cinématographique de Bollywood, partage souvent des images inédites du clan Kapoor sur les réseaux sociaux, tenant ses fans au courant.

Prenant son compte Instagram, l’actrice a récemment donné un aperçu du riche héritage de la famille Kapoor et a partagé une photo vintage de son défunt grand-père Raj Kapoor avec sa femme Krishna Raj Kapoor.

Se souvenant du beau couple, elle a écrit dans son histoire Instagram, «Dada et Dadi», avec un emoji de cœur sur une photo en noir et blanc.

Dans l’image monochrome, l’acteur et sa femme ont été vus tenant des guirlandes de fleurs dans leurs mains et posaient pour la photo.

On la voit souvent partager des photos de sa famille sur les réseaux sociaux. Après la mort de son oncle Rajiv Kapoor en février de cette année, l’actrice a publié une image montrant son grand-père, le père Randhir Kapoor, et les oncles Rishi Kapoor et Rajiv Kapoor. La photo a été publiée à l’origine par sa sœur et actrice Kareena Kapoor Khan.