Karisma Kapoor partage une adorable photo de retour avec Kareena Kapoor à l’occasion de la Journée mondiale des sœurs | Nouvelles des gens

New Delhi: Karisma Kapoor et sa soeur Kareena Kapoor sont la preuve que votre soeur sera toujours votre première meilleure amie et à l’occasion de la Journée mondiale des soeurs et de la Journée de l’amitié – qui tombent toutes deux le dimanche 1er août de cette année, Karisma s’est rendue sur Instagram pour lui souhaiter plus jeune. soeur « bonne fête de soeur » et a dit qu’elle l’aime le « plus ».

« Toujours travailler ensemble sœurs… rendre les moments difficiles plus faciles et les moments faciles plus amusants

@kareenakapoorkhan #loveyoumostest #happysistersday #happyfriendshipday », a sous-titré la femme de 47 ans.

Sur la photo partagée par Karisma, on peut voir la jeune Kareena se transformer en coiffeuse pour sa sœur aînée et lui donner une cure de jouvence.

Sur la photo de retour, Karisma peut être vue assise sur une chaise, vêtue d’une robe rose. L’actrice avait un rouleau coincé dans ses cheveux. On peut voir la jeune Kareena souriante pour la caméra, vêtue d’un t-shirt gris uni avec un pantalon noir, debout à côté de sa sœur aînée. Bebo tient un sèche-cheveux dans sa main, qu’elle aide à coiffer les cheveux de Lolo.

Bebo et Lolo sont les célèbres noms d’animaux de compagnie de Kareena et Karisma.

Le créateur de mode Manish Malhotra a laissé tomber des emojis aux yeux de cœur dans la section des commentaires. Fabulous Lives of Bollywood Wives, Maheep Kapoor, s’est engagé avec un emoji en forme de cœur et un cœur rouge sur le post.

Les fans ont également comblé d’amour la section des commentaires. « Sister love », a écrit l’une d’entre elles, tandis qu’un autre utilisateur a commenté : « Des filles magnifiques de Kapoor… Vous n’avez pas besoin de vous maquiller. Vous êtes naturellement magnifiques tous les deux.

Plus tôt, Kareena a partagé un joli message pour Karisma, lorsqu’elle a fait une apparition spéciale dans l’émission de télé-réalité Indian Idol 12. L’actrice de « Jab We Met » a qualifié sa grande sœur de « l’ange de tout le monde dans la famille ».

« Lolo ke baare mein jitna bolun utna kum hai (Combien je la loue ne suffit pas), elle a été quelqu’un qui a été mon épine dorsale, mon ancre, ma joie. Zindagi ke har kadam (À chaque étape de la vie) pe Je suis vraiment reconnaissant d’avoir une sœur à mes côtés. Elle est en fait l’ange de tout le monde dans la famille », a déclaré Kareena dans un message vidéo.