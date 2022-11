Karisma Kapoor laisse tomber une adorable photo avec Jeh Ali Khan de Londres

L’actrice de Bollywood Kareena a terminé son programme londonien pour son prochain film avec Hansal Mehta. Elle était à Londres pendant près d’un mois avec son fils cadet Jeh.

Jeudi, Karisma Kapoor, qui rendait visite à Kareena lors de son séjour à Londres, a partagé une photo avec Jeh Baba et c’est le truc le plus mignon sur internet ! Sur la photo, on voit Karisma tenant Jeh dans ses bras dans une rue animée de Londres. Elle a écrit “Meilleur souvenir avec mon meilleur garçon”, accompagné du drapeau britannique et d’emojis coeur rouge.

Vérifiez-le:







En parlant de Kareena, le film marque les débuts de Kareena en tant que productrice. Dirigé par Hansal Mehta, le film est coproduit par Ektaa Kapoor. En travaillant avec Kareena, Ektaa a partagé plus tôt, “Kareena a été un acteur avec un travail énorme et admirable (presque envieux) … et tandis que ses co-stars masculines sont devenues producteurs en temps voulu, elle a finalement rejoint le train en marche maintenant ! J’ai toujours cru que les femmes avaient une part ou un rôle égal dans l’entreprise et le succès d’un film.”

Ektaa a ajouté : “Ça a été un voyage difficile, mais encourageant et heureux ! Je suis si heureuse qu’aujourd’hui, nous puissions nous responsabiliser comme ça ! Je souhaite à Kareena Kapoor Khan le meilleur dans son parcours en tant que productrice. ..ajouter une autre plume à sa carrière déjà illustre ! Puissions-nous avoir plus d’elle dans notre tribu !”Parlant d’autres travaux, elle a également terminé le tournage de son premier projet OTT dirigé par Sujoy Ghosh. Le film est basé sur le roman japonais The Devotion of Suspect X, qui met également en vedette Jaideep Ahlawat et Vijay Varma dans les rôles principaux. Le film sera exclusivement diffusé sur Netflix.

Karisma Kapoor révèle pourquoi elle ne pouvait pas faire partie de la vedette de Rishi Kapoor ‘Henna’ dans une vidéo de retour

Plus tôt, le jour de l’anniversaire de Karisma, Kareena Kapoor a souhaité à sa sœur Karisma Kapoor son 48e anniversaire avec une adorable photo et son message sincère. La star de Jab We Met a exprimé ses sentiments pour sa sœur aînée sur ses réseaux sociaux et a partagé une jolie photo de bébé Karisma et l’a qualifiée de “fierté de sa famille”.





La photo que Kareena a postée sur son Instagram est son moment préféré de la fille d’anniversaire, et elle a partagé la photo avec une légende qui dit : “Pour la fierté de notre famille… C’est ma photo préférée de toi… Aaj Sab bolo. ..Joyeux anniversaire à notre LoLo. #juste la meilleure sœur de tous les temps… @therealkarismakapoor.” (Avec entrées de l’ANI)