Karisma Kapoor et Kareena Kapoor Khan font souvent un voyage dans le passé et partagent des photos de la famille Kapoor. Samedi, l’acteur de « Mentalhood » a repris son histoire Instagram et a partagé une photo invisible de ses grands-parents légendaires Raj Kapoor et Krishna Raj Kapoor. Karisma a republié la photo à partir d’une page de fans et les internautes ne pouvaient pas s’empêcher de jaillir dessus. Elle a sous-titré la photo en disant « Dada et Dadi ».

De plus, même Kareena a republié la publication sur son histoire Instagram avec un emoji de cœur. Sur la photo, Raj Kapoor et Krishna Raj Kapoor sont vus marchant main dans la main et sont tous souriants lorsqu’ils sont cliqués. Le légendaire acteur-cinéaste est vu dans une chemise et un manteau tandis que sa femme aimante portait un costume de salwar avec un voile sur la tête.

Pour les non-initiés, Raj Kapoor a été présenté comme «le plus grand show man du cinéma indien». Il a reçu le prix Dadasaheb Phalke en 1987, juste un an avant sa mort en 1988.

Raj Kapoor a épousé Krishna Malhotra en 1946 et ils ont cinq enfants – Randhir Kapoor, Rishi Kapoor, Rajiv Kapoor, Ritu Nanda et Rima Jain.

Krishna Raj Kapoor est décédée en 2018, et peu de temps après, ses enfants, dont Rishi Kapoor, Ritu Nanda et Rajiv Kapoor, sont décédés.

Auparavant, lors d’une interaction avec Humans of Bombay, Karisma avait rappelé ses souvenirs avec son grand-père Raj Kapoor. Elle avait dit: «En grandissant, j’avais l’habitude de rendre visite à mon grand-père sur le plateau et son talent me laissait hypnotisé. Une fois que j’étais là quand il dirigeait ‘Ram Teri Ganga Maili’. J’adorais les décors, la caméra et les lumières! Je savais Je voulais devenir acteur et contribuer à l’héritage familial. Quand j’ai dit à mon grand-père, il a dit: « C’est glamour mais ce n’est pas un lit de roses, il va falloir travailler très dur. » Cela m’est resté. «